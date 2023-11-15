Под завалами могут быть люди: жуткие кадры из Селидово
В городе Селидово Донецкой области, где в результате российского удара погибла женщина, ранения получили еще трое гражданских. Кроме того, под завалами все еще могут находиться люди.
Об этом говорится в сообщении горсовета. На месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы. 24 Канал публикует фотографии с места событий.
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По предварительным данным, повреждено 16 частных жилых домовладений, разрушен 1 частный дом, также частично разрушен 4-этажный многоквартирный дом, повреждено 7 многоквартирных домов.
На месте попадания продолжается разбор завалов / Фото 24 Канала
Жертвы и пострадавшие
В горсовете Селидово сообщили, что кроме жертвы, еще 3 человека получили ранения, 4 – могут находиться под завалами. Отмечают, что пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь.
Глава МВД ранее рассказал, что из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.
Таким образом, по состоянию на утро было спасено 5 человек.
Спасатели продолжают поисковые работы / Фото 24 Канала
Главное об ударе
- Ночью в 00:10 российские оккупанты ударили по Селидово четырьмя ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300. Одна из ракет попала в многоэтажное здание и разрушила все 4 этажа одного подъезда.
- Как сообщили в областной прокуратуре и полиции, один человек погиб, еще трое горожан пострадали.