Жуткий взрыв дома в Новой Одессе: число погибших возросло
Источник:ГСЧС
Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы взрыва в доме в Новой Одессе, на Николаевщине. В целом жуткая трагедия унесла жизни уже двоих человек.
Как рассказали спасатели, тело погибшего извлекли из-под завалов. Найти его помогли кинологи с собаками.
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Что известно о жертвах и пострадавших
По состоянию на утро 28 ноября жертвами взрыва стали 2 человека – женщина и мужчина. Первая как раз была жительницей квартиры, где прогремел взрыв. Медики констатировали ее смерть. Тело мужчины обнаружили значительно позже – в 23:25.
В целом в результате взрыва пострадали еще 3 человека. Одного из пострадавших с переломом предплечья госпитализировали, еще двое находятся в шоковом состоянии. После обследования они отказались от госпитализации.
Успешно эвакуировать из дома удалось 54 человека.
В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций здания и поиску возможных 2 заблокированных лиц с привлечением кинологической группы,
– добавили в ведомстве.
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Мощный взрыв на Николаевщине: главное
- 27 ноября в пятиэтажке города Новая Одесса произошел взрыв. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газа.
- Он был настолько мощным, что разрушил 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах.
- Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва.