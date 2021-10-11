Жуткое ДТП в Запорожской области: сгорели 2 автомобиля, есть жертвы

В Запорожской области 11 октября произошло ДТП. В результате столкновения 2 автомобиля загорелись, 1 человек погиб на месте.

Трагедия произошла на въезде в Васильевку. Там столкнулись Mitsubishi Lancer и ЗАЗ Lanos.

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По данным правоохранителей, 33-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ЗАЗ Lanos. Автомобили сразу же загорелись.

ЗАЗ Lanos оказался в кювете и практически полностью сгорел еще до прибытия спасателей ГСЧС. А Mitsubishi остался гореть на трассе.

Что известно о жертвах и пострадавших

К сожалению, водитель ЗАЗ от полученных травм погиб на месте. Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия, не смогли ничем помочь пострадавшему. В то же время водителя иномарки госпитализировали в больницу.

Еще до прибытия спасателей, очевидцы вытащили из изувеченной машины травмированного и передали его работникам скорой медицинской помощи,

– рассказали спасатели.

Сотрудники патрульной полиции выясняют все причины трагического ДТП.



Жуткое ДТП в Запорожской области / Фото Нацполиции