Жуткое ДТП в Запорожской области: сгорели 2 автомобиля, есть жертвы
Источник:ГСЧС
В Запорожской области 11 октября произошло ДТП. В результате столкновения 2 автомобиля загорелись, 1 человек погиб на месте.
Трагедия произошла на въезде в Васильевку. Там столкнулись Mitsubishi Lancer и ЗАЗ Lanos.
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По данным правоохранителей, 33-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ЗАЗ Lanos. Автомобили сразу же загорелись.
ЗАЗ Lanos оказался в кювете и практически полностью сгорел еще до прибытия спасателей ГСЧС. А Mitsubishi остался гореть на трассе.
Что известно о жертвах и пострадавших
К сожалению, водитель ЗАЗ от полученных травм погиб на месте. Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия, не смогли ничем помочь пострадавшему. В то же время водителя иномарки госпитализировали в больницу.
Еще до прибытия спасателей, очевидцы вытащили из изувеченной машины травмированного и передали его работникам скорой медицинской помощи,
– рассказали спасатели.
Сотрудники патрульной полиции выясняют все причины трагического ДТП.