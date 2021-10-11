Трагедія сталася на в'їзді до Василівки. Там зіштовхнулися Mitsubishi Lancer та ЗАЗ Lanos.

Важливо На Полтавщині перевернувся пасажирський автобус: багато постраждалих

За даними правоохоронців, 33-річний водій Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із ЗАЗ Lanos. Автомобілі одразу ж загорілися.

ЗАЗ Lanos опинився в кюветі та практично повністю згорів ще до прибуття рятувальників ДСНС. А Mitsubishi залишився палати на трасі.

Що відомо про жертв та постраждалих

На жаль, водій ЗАЗ від отриманих травм загинув на місці. Лікарі швидкої, які прибули на місце події, не змогли нічим допомогти постраждалому. Натомість водія іномарки госпіталізували до лікарні.

Ще до прибуття рятувальників, очевидці витягли з понівеченої автівки травмованого та передали його працівникам швидкої медичної допомоги,

– розповіли рятувальники.

Співробітники патрульної поліції з'ясовують всі причини трагічної ДТП.



Моторошна ДТП у Запорізькій області / Фото Нацполіції