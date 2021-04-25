Павел Зибров – популярный певец, композитор, народный артист Украины. Он неоднократно приезжал в госпитали с ранеными воинами, выступал с концертами перед военными. А также посещал украинские подразделения в зоне боевых действий.

Павел Зибров откровенно рассказал, какими видит отношения Украины и России через десятилетия, назвал главные проблемы Вооруженных сил Украины, а также ответил – как закончить войну на Донбассе. Об этом и не только – читайте дальше.

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О войне со "старшим братом" и гастролях на Донбассе

Какой для вас является война на Донбассе?

Никто не мог подумать, что наш "старший брат" Россия, как мы его все время называли, просто тупо нападет. Мол, я сильнее, зашел в твою квартиру – ты будешь жить на кухне, а мы – вот в этих твоих двух комнатах. Так они сделали с Донбассом и Крымом. В 2014 году мы были не готовы к войне и сопротивлению, было мало войск. И вовремя наши руководители вверху не приняли более жесткое решение этого вопроса. Надо было на корню всех сепаров арестовывать. Мы потеряли время. А когда прошли недели, то пошла "помощь" из России – зашли боевики с оружием и деньгами, и сделали свое плохое дело.

Мое отношение – это Украина, украинская земля. Я там был неоднократно на гастролях. Особенно, день шахтера, день металлурга – с удовольствием мы туда приезжали. Но откровенно и искренне могу сказать, что "русский мир" (как сейчас модно называть) там укоренился в течение длительного времени. Они подкармливали свои пророссийские силы фестивалями, конкурсами, школами, подарками.

Туда приезжали десанты российских артистов, гонорары которых оплачивали в Москве. Они прибывали вроде как за бесплатно спеть на этой земле. И внушали "русский мир", русский язык и "что она (Россия) великая держава".

Соотношение украинских артистов – нас было около 10-15%, а 80-85% – русские, с которыми мы нормально общались. Но чувствовалось, что их там очень много. Они (население Донбасса – 24 канал) слушали российских артистов. Телевидение у них было настроено на российские каналы: РТР, НТВ, ОРТ. Мне жаль тех людей, которые там остались, и не могут выехать из-за многих обстоятельств. Немало пожилых людей, которых ты не снимешь с места и не переселишь просто.



Интервью с Павлом Зибровым / Скриншот с видео

Посещали ли вы украинские подразделения в зоне боевых действий?

Да, было. Но больше концертов у меня было для воинов, которые проходят адаптацию. Чаще – это госпитали, где ребята лечатся. Ты приезжаешь, и это даже не полноценный концерт. С ребятами просто надо поговорить, рассказать анекдот, внушить им надежду и веру, что государство их помнит и не бросит, пофотографироваться. Мы с ранеными бойцами делаем фото или видео небольшое, высылаем маме, жене, смотрят дети.

Я представляю, какой это заряд. Некоторые даже переписываются, подписались на тебя, и стали фанатами. Ребята, которым по 20-25 лет, являются фанами Павла Зиброва, которому 60. Поэтому такие встречи были, есть и будут.

Кто для вас украинский воин?

Иногда слезы наворачиваются, когда я смотрю о наших ребятах, которых ранят или убивают. Эта девочка медсестра – маленькая и худенькая, одетая в 16-килограммовый броник – тянула своего собрата 50 метров по грязи, спасая. Такие моменты могут растопить и лед, и сердце. И говоришь, какой дух у нашего украинского воина. И если есть дух, то наш воин – непобедим.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, которое постоянно срывают пророссийские боевики. Из-за вражеских атак оккупантов с января 2021 года на Востоке погибли 37 защитников Украины.

О достижениях и проблемах украинской армии

Главное достояние украинской армии?

Украинская армия научилась воевать. Вот так вынужденно. Во времена Януковича армию разворовали и распродали, из нее до 2014 года не было ничего, только лохмотья. Мы за эти 7 лет стали мощной армией и можем дать по зубам россиянам, если они полезут сюда. Это очень важно. На оборону бросили много денег. Сейчас нам помогает и НАТО катерами, танками, ракетами, оружием. Дай Бог, чтобы мир не отвернулся, чтобы США и Европа нам помогали еще больше. Тогда нас будут бояться, и с нами будут считаться. Наша армия уже совсем другого качества.

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Главные проблемы в ВСУ?

Проблемы были, есть и будут. Я уверен, что там, где есть деньги, там всегда есть коррупция. Особенно, если большие деньги. Потому что все хотят "откатать" – то на дорогах, то на стройке. Так и в армии.

Поэтому надо внимательно смотреть и не стесняться, что о ком подумает какой-то генерал или полковник. Нужно, как и в гражданских – controlling, controlling, controlling. И если поймали за руку, тогда иди в тюрьму. Ведь это наши народные деньги, которые налогоплательщики ежедневно отчисляют, чтобы армия была сильная и нас защитила. С этим надо бороться. И я знаю, что есть достаточно успешные моменты в этом.

Каким образом вести информационную войну?

Это очень важная составляющая. Возможно, даже больше чем новые пушки, танки и ракеты. Потому что то, чем наши головы кормят ежедневно, дает свои побеги.

Вот кормил "русский мир" Донбасс и Крым, оно дало такие побеги, что легко территорию всю захватили. И местные шли на наши танки: "Не надо нам сюда идти, не ходите нас рассудят наши братья по духу и по крови. Мы будем с ними жить в мире". Вот они и в мире там живут. Поэтому информационная война проводится.

Безусловно, надо больше внимания уделять украинским книгам, фильмам, артистам, театрам. Говорить на украинском языке нужно, потому что это – сердце каждой страны. Если ты говоришь на украинском, ты уже "не говоришь по-русски". Это маркер, по которому нас знают во всем мире. Надо беречь и развивать наш язык.

Каким должно быть соцобеспечение военнослужащих?

Если ты не дашь квартиры, хорошие зарплаты и не создашь такие условия для военных, в которые шли бы наши ребята служить, тогда можешь кормить чужую армию, которая придет сюда. Поэтому лучше создавать все материальные и бытовые условия, чтобы шли с удовольствием служить в украинскую армию профессионалы, у которых в трудовой написано – украинский воин, защитник. Он – сытый, уверен в хорошей зарплате, в саду у него дети, и жена у него накормлена и работает. Он будет служить на все 100, и защитит Украину.



Интервью с Павлом Зибровым / Скриншот с видео

Что делать, чтобы после войны об армии не забыли?

Я думаю, что за эти 7 лет мы уже поняли – армия нужна. Нейтралитет в центре Европы очень тяжело держать, пока есть вот такая соседняя Россия. Не надо нам таких соседей, они уже показали за 7 лет. Поэтому я считаю, к армии был, есть и будет повышенный интерес со стороны государства, общества. Служить в армии станет модным, и гордиться, что у нас сильная и современная армия. Важно, чтобы нас приняли в НАТО, ведь это передовая армия мира.

О том, как прекратить войну на Донбассе

Как прекратить войну на Востоке Украины?

Эту войну мы сами не закончим, ведь российская армия намного сильнее, чем украинская. Поэтому только всем миром – США и Европа помогут нам закончить эту войну достойно. Как Макрон, Меркель, американский президент будут вести себя в ближайшее время на переговорах, "прижучат" Путина, поставят его на горох. Пока только Байден ребром сказал, потом уже литовский президент. Чтобы оно так по кругу пошло, что "ты – убийца". И тогда мы можем стать победителями в этой войне.

Справка. Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей в одном из интервью на американском телевидении. Президент США подчеркнул, что Россия вмешивалась в выборы в Штатах и ​​пыталась очернить его во время предвыборной кампании. Мнение главы Белого Дома разделяет и литовский президент Гитанас Науседа. Он также считает, что российского президента можно назвать убийцей.

Какими будут отношения Украины и России через десятилетия?

Столько наших ребят погибло, столько семей переехало. Сколько обездоленных, которые потеряли дома, работу, близких. Поэтому это за пару лет не пройдет. Эти раны будут еще кровоточить достаточно долго. В целом, народ русский тоже страдает, но у них нет такой мощной силы сделать сопротивление Кремлю – Путину и его верхушке. Безусловно, раны заживут не скоро.

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Чем должно гордиться украинское войско?

Украинская армия изменилась за эти 7 лет, "благодаря" войне с Россией. Я с удовольствием смотрю программы, где идут какие-то учения, новые ракеты и катера. Наше общество с удовольствием интересуется, достаточно ли выдают денег, как кормят солдат. Заботятся люди, чтобы в армии все было на высшем уровне. Потому что ребята защищают наши границы, наш покой и мирную жизнь. Поэтому там в армии должно быть все на все 100%.