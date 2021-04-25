Павло Зібров – популярний співак, композитор, народний артист України. Він неодноразово приїжджав у госпіталі з пораненими воїнами, виступав з концертами перед військовими. А також відвідував українські підрозділи в зоні бойових дій.

Павло Зібров відверто розповів, якими бачить відносини України й Росії через десятиріччя, назвав головні проблеми Збройних сил України, а також відповів – як закінчити війну на Донбасі. Про це і не тільки – читайте далі.

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Про війну зі "старшим братом" і гастролі на Донбасі

Якою для вас є війна на Донбасі?

Ніхто не міг подумати, що наш "старший брат" Росія, як ми його весь час називали, просто тупо нападе. Мовляв, я сильніший, зайшов у твою квартиру – ти будеш жити на кухні, а ми – в ось цих твоїх двох кімнатах. Так вони зробили з Донбасом і Кримом. У 2014 році ми були не готові до війни й спротиву, було мало військ. І вчасно наші керівники вгорі не прийняли більш жорстке вирішення цього питання. Треба було на корню всіх сєпарів арештовувати. Ми згубили час. А коли минули тижні, то пішла "допомога" з Росії - зайшли бойовики зі зброєю й грішми, і зробили свою погану справу.

Моє ставлення – це Україна, українська земля. Я там був неодноразово на гастролях. Особливо, день шахтаря, день металурга – з задоволенням ми туди приїжджали. Але відверто і щиро можу сказати, що "русский мир" (як зараз модно називати) там був закоріненим протягом тривалого часу. Вони підгодовували свої проросійські сили фестивалями, конкурсами, школами, подарунками.

Туди приїжджали десанти російських артистів, гонорари яких оплачували в Москві. Вони прибували ніби як за безкоштовно поспівати на цій землі. І навіювали "русский мир", російську мову і "что она (Росія) великая держава".

Співвідношення українських артистів – нас було десь 10 – 15%, а 80 – 85% – російські, з якими ми нормально спілкувалися. Але відчувалося, що їх там дуже забагато. Вони (населення Донбасу – 24 канал) слухали російських артистів. Телебачення в них було налаштоване на російські канали: РТР, НТВ, ОРТ. Мені шкода тих людей, які там залишилися, і не можуть виїхати за багатьох обставин. Чимало літніх людей, яких ти не знімеш з місця і не переселиш просто.



Інтерв'ю з Павлом Зібровим / Скриншот з відео

Чи відвідували ви українські підрозділи в зоні бойових дій?

Так, було. Але більше концертів у мене було для воїнів, які проходять адаптацію. Частіше – це госпіталі, де хлопці лікуються. Ти приїжджаєш, і це навіть не повноцінний концерт. З хлопцями просто треба поговорити, розказати анекдот, вселити їм надію і віру, що держава їх пам'ятає і не кине, пофотографуватися. Ми з пораненими бійцями робимо фото чи відео невеличке, висилаємо мамі, дружині, дивляться діти.

Я уявляю, який це заряд. Деякі навіть переписуються, підписалися на тебе, і стали фанатами. Хлопці, яким по 20 – 25 років, є фанами Павла Зіброва, якому 60. Тому такі зустрічі були, є і будуть.

Хто для вас український воїн?

Іноді сльози навертаються, коли я дивлюся про наших хлопців, яких ранять чи вбивають. Ця дівчинка медсестра – малесенька й худесенька, одягнута в 16-кілограмовий бронік – тягнула свого побратима 50 метрів по багнюці, рятуючи. Такі моменти можуть розтопити і лід, і серце. І кажеш, який дух в нашого українського воїна. І якщо є дух, то наш воїн – непереможний.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я, яке постійно зривають проросійські бойовик. Через ворожі атаки окупантів від січня 2021 році на Сході загинули 37 захисників України.

Про здобутки та проблеми української армії

Головне надбання української армії?

Українська армія навчилася воювати. Ось так вимушено. За Януковича армію розікрали й розпродали, з неї до 2014 року не було нічого, тільки лахміття. Ми за ці 7 років стали могутньою армією, і можемо дати по зубах росіянам, якщо вони полізуть сюди. Це дуже важливо. На оборону кинули багато грошей. Зараз нам допомагає і НАТО катерами, танками, ракетами, зброєю. Дай Боже, щоб світ не відвернувся, щоб США і Європа нам допомагали ще більше. Тоді нас будуть боятися, і на нас зважатимуть. Наша армія вже зовсім іншої якості.

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Головні проблеми в ЗСУ?

Проблеми були, є і будуть. Я впевнений, що там, де є гроші, там завжди є корупція. Особливо, якщо великі гроші. Тому що всі хочуть "відкатати" – то на дорогах, то на будівництві. Так і в армії.

Тому треба пильно дивитися і не соромитися, що про когось подумає якийсь генерал чи полковник. Потрібно, як і в цивільних – controlling, controlling, controlling. І якщо вхопили за руку, тоді йди в тюрму. Адже це наші народні гроші, які платники податків щодня відраховують, аби армія була сильна і нас захистила. З цим треба боротися. І я знаю, що є досить успішні моменти в цьому.

Яким чином вести інформаційну війну?

Це дуже важлива складова. Можливо, навіть більше ніж нові пушки, танки й ракети. Тому що те, чим наші голови годують щодня, дає свої пагони.

От годував "русский мир" Донбас і Крим, воно дало такі пагони, що легко територію всю захопили. І місцеві йшли на наші танки: "Не треба нам сюди йти, не йдіть, нас розсудять наші брати по духу і по крові. Ми будемо з ними жити в мирі". От вони й у мирі там живуть. Тому інформаційна війна проводиться.

Безумовно, треба більше уваги приділяти українським книжкам, фільмам, артистам, театрам. Говорити українською мовою потрібно, тому що це – серце кожної країни. Якщо ти розмовляєш українською, ти вже "не говориш по-русски". Це маркер, за яким нас знають у всьому світі. Треба берегти і розвивати нашу мову.

Яким має бути соцзабезпечення військовослужбовця?

Якщо ти не даси квартири, хороші зарплати і не створиш такі умови для військових, в які б йшли наші хлопці служити, тоді можеш годувати чужу армію, яка прийде сюди. Тому краще створювати всі матеріальні та побутові умови, аби йшли з задоволенням служити в українську армію професіонали, в яких у трудовій написано – український воїн, захисник. Він – ситий, впевнений у хорошій зарплаті, в садочку в нього діти, і дружина в нього нагодована й працює. Він буде служити на всі 100, і захистить Україну.



Інтерв'ю з Павлом Зібровим / Скриншот з відео

Що робити, щоб після війни про армію не забули?

Я думаю, що за ці 7 років ми вже зрозуміли – армія потрібна. Нейтралітет у центрі Європи дуже тяжко тримати, поки є ось така сусідня Росія. Не треба нам таких сусідів, вони вже показали за 7 років. Тому я вважаю, до армії був, є і буде підвищений інтерес з боку держави, суспільства. Служити в армії стане модним, і пишатися, що в нас сильна й сучасна армія. Важливо, щоб нас прийняли в НАТО, адже це передова армія світу.

Про те, як припинити війну на Донбасі

Як припинити війну на Сході України?

Цю війну ми самі не закінчимо, адже російська армія набагато сильніша, ніж українська. Тому тільки всім світом – США і Європа допоможуть нам закінчити цю війну достойно. Як Макрон, Меркель, американський президент поводитимуться найближчим часом на перемовинах, "прижучать" Путіна, поставлять його на горох. Поки що тільки Байден руба сказав, потім вже литовський президент. Аби воно так по колу пішло, що "ти – вбивця". І тоді ми можемо стати переможцями в цій війні.

Довідка. Джо Байден назвав Володимира Путіна вбивцею в одному з інтерв'ю на американському телебаченні. Президент США наголосив, що Росія втручалась у вибори в Штатах і намагалась очорнити його під час передвиборчої кампанії. Думку очільника Білого Дому поділяє і литовський президент Гітанас Наусєда. Він також вважає, що російського президента можна назвати вбивцею.

Якими будуть відносини України й Росії через десятиріччя?

Стільки наших хлопців загинуло, стільки сімей переїхало. Скільки знедолених, які загубили будинки, роботу, близьких. Тому це за пару років не пройде. Ці рани будуть ще кровити досить довго. В цілому, народ російський теж страждає, але в них немає такої потужної сили зробити спротив Кремлю – Путіну і його верхівці. Безумовно, рани загояться не скоро.

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Чим має пишатися українське військо?

Українське військо змінилося за ці 7 років, "дякуючи" війні з Росією. Я з задоволенням дивлюсь програми, де йдуть якісь навчання, нові ракети і катери. Наше суспільство з задоволенням цікавиться, чи достатньо видають грошей, як годують солдатів. Піклуються люди, щоб в армії все було на вищому рівні. Тому що хлопці захищають наші кордони, наш спокій і мирне життя. Тому там в армії має бути все на всі 100%.