Нам это "на руку", – лейтенант сказал, какие проблемы возникнут у россиян в холодный период
Уже близится осенне-зимний период войны России против Украины. В оккупантов появятся новые проблемы, которые нужно будет использовать.
Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон, заметив, что с наступлением холодов в оккупантов начнутся проблемы с переоборудованием личного состава на зиму. Речь идет и об одежде, и о средствах обогрева.
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В украинских военных ситуация с этим лучше. Сейчас идет активная подготовка к зиме.
У нас пока, слава Богу, нет проблем, чтобы переодеть личный состав. Личный состав готов, одежда готова. В переоснащении личного состава больших проблем не вижу,
– заметил Конон.
В прошлом году оккупанты замерзали на Бахмутском направлении
Как отметил Конон, средняя продолжительность жизни оккупантов на Бахмутском направлении часто составляет от 3 – до 7 дней. Зимой у россиян ситуация еще хуже. Там неоднократно случалось, что оккупанты замерзали в своих окопах.
Если сравнить с предыдущим зимним периодом… Тогда батальон "Свобода" тоже находился на Бахмутском направлении. Были нередкие случаи, что оккупанты замерзали на позициях. Они начнут греться алкоголем. Начинаются конфликты. Нам это на руку,
– рассказал военный.
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Проблемы в оккупантов зимой однозначно будут. Это нужно использовать для дальнейшего освобождения территорий.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Россия понесла колоссальные потери в полномасштабной войне против Украины. Вторжение началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени украинские военные уничтожили 265 120 российских оккупантов. К примеру, только за 3 сентября удалось отправить на "концерт Кобзона" 460 захватчиков.
- Кроме того, Россия уже потеряла 4480 танков, 8663 боевых бронированных машин, 5611 артиллерийских систем, 741 РСЗО, 503 средства ПВО, 315 самолетов.