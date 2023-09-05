Нам это "на руку", – лейтенант сказал, какие проблемы возникнут у россиян в холодный период

Уже близится осенне-зимний период войны России против Украины. В оккупантов появятся новые проблемы, которые нужно будет использовать.

Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон, заметив, что с наступлением холодов в оккупантов начнутся проблемы с переоборудованием личного состава на зиму. Речь идет и об одежде, и о средствах обогрева.

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В украинских военных ситуация с этим лучше. Сейчас идет активная подготовка к зиме.

У нас пока, слава Богу, нет проблем, чтобы переодеть личный состав. Личный состав готов, одежда готова. В переоснащении личного состава больших проблем не вижу,

– заметил Конон.

В прошлом году оккупанты замерзали на Бахмутском направлении

Как отметил Конон, средняя продолжительность жизни оккупантов на Бахмутском направлении часто составляет от 3 – до 7 дней. Зимой у россиян ситуация еще хуже. Там неоднократно случалось, что оккупанты замерзали в своих окопах.

Если сравнить с предыдущим зимним периодом… Тогда батальон "Свобода" тоже находился на Бахмутском направлении. Были нередкие случаи, что оккупанты замерзали на позициях. Они начнут греться алкоголем. Начинаются конфликты. Нам это на руку,

– рассказал военный.

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Проблемы в оккупантов зимой однозначно будут. Это нужно использовать для дальнейшего освобождения территорий.

Потери России в войне против Украины: коротко