Зима будет одной из самых тяжелых, – в Укрэнерго рассказали о возможных сценариях

Россия может возобновить свои удары по энергосистеме после существенного снижения температуры воздуха. В Укрэнерго рассказали о нескольких сценариях развития событий зимой.

Временно исполняющий обязанности председателя Укрэнерго Алексей Брехт рассказал, что зима 2024 – 2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года. по его словам, в Укрэнерго готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы.

Смотрите также Силы обороны должны получить 1,6 миллиона дронов до 2025 года: сколько это стоило

Существует три варианта развития событий

Брехт сразу отметил, что есть три сценария, которые рассматривают и среди них худший – продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации.

Он напомнил, что весной из-за российских обстрелов Украина потеряла 9 гигаватт генерирующей мощности. Важно понимать, что это равно количеству электроэнергии, которую потребляют Нидерланды летом.

По словам Брехта, Укрэнерго имеет план восстановить эти мощности. Он также объяснил, как будут действовать в случае худшего сценария.

При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов,

– подчеркнул Брехт.

Почасовые отключения электроэнергии применяли летом из-за российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.