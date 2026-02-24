Украина преодолевает самую тяжелую зиму в истории, –Зеленский
- Украина переживает самую тяжелую зиму в своей истории из-за почти непрерывных вражеских атак.
- Несмотря на трудности, украинцы продолжают бороться за свою независимость.
Россия не может одержать победу на линии фронта, поэтому оккупанты терроризируют украинские города. Из-за постоянных обстрелов гражданской и энергетической инфраструктуры ситуация в энергосистеме страны значительно ухудшилась.
Украинцы же чуть ли не каждую ночь переживают массированные атаки и продолжают держаться. Владимир Зеленский в своем обращении высказался о трудностях, которые преодолевает Украина, отстаивая свою независимость.
Как украинцы переживают самую сложную зиму в истории?
Глава государства подчеркнул, что Путин уже осознает собственную несостоятельность одолеть Украину непосредственно на фронте. Поэтому так называемая "вторая армия мира" вынуждена воевать против жилых многоэтажек и объектов энергетики.
Именно сейчас украинский народ проходит через самую тяжелую зиму за всю свою историю – с почти ежедневным террором, ракетными ударами и блэкаутами.
Это большая усталость, безусловно. Какой еще народ может так? Несмотря на войну, все эти атаки, все испытания побеждать зло, побеждать уныние, отчаяние. И держаться. И держаться в единстве,
– высказался президент.
В то же время украинский президент отметил, что несмотря на все трудности украинцы продолжают бороться, восстанавливаться после бесконечных атак и получать результаты во всех сферах жизни.
Каждый раз после атак восстанавливаться. Каждый раз наполнять ракетами нашу ПВО. Каждое утро идти на работу. Постоянно держать позиции. Говорить с миром на равных. Получать кандидатство в ЕС, возвращать домой тысячи наших пленных,
– высказался Зеленский.
Отметим, что по оценкам ISW, Россия изменила тактику ударов – теперь под прицелом не только энергетическая инфраструктура, но и другие объекты. Речь идет, в частности, о том, что Москва усиливает диверсионные операции, пытаясь подорвать стабильность украинского общества. Так, только в течение последних 2 дней теракты произошли во Львове, Николаеве и Днепре.
Какие еще темы поднимал президент во время своего обращения?
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не прекратит укреплять оборону, ведь Россия продолжает войну против мира и гражданских всеми доступными средствами.
В обращении по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения президент также почтил память защитников, которые отдали жизнь за свободу и независимость страны.
Впервые Зеленский показал свой рабочий кабинет в бункере на Банковой, именно оттуда в первые дни войны он вел переговоры с мировыми лидерами.
К тому же глава государства выразил желание провести Дональда Трампа по Аллее флагов в Киеве, чтобы американский президент воочию увидел масштабы потерь и цену войны для украинского народа.