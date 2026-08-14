Об этом Министерство обороны Украины сообщило в своем телеграм-канале.

Как Минобороны Украины ответило российскому министерству на угрозы?

В Министерстве обороны Украины остроумно отреагировали на российские угрозы оставить украинцев без тепла зимой.

В холод птицы летят в горящие края,

– подчеркнули в ведомстве.



Минобороны Украины ответило на угрозы России "заморозить украинцев" / Фото Министерства обороны Украины

Напомним, 14 августа российское министерство обороны опубликовало провокационный пост со словами "зимой вам будет заморозка". А также добавило фото, на котором изображены "Шахеды" и есть надпись "Как снег на голову".

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО, реагируя на этот пост, отметил, что минобороны России таким образом и само обратилось к россиянам. По словам лейтенанта, теперь жители страны-агрессора будут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, тепла и топлива.

На угрозы минобороны России ответили и Вооруженные Силы Украины. Там подчеркнули, что Украина согреется огнем российских НПЗ.