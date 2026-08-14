Про це Міноборони України написало у своєму телеграм-каналі.

Як Міноборони України відповіло російському міністерству на погрози?

В Міністерстві оборони України дотепно відреагували на російські погрози залишити українців без тепла взимку

В холод птахи летять в горящі краї,

– підкреслили у відомстві.



Міноборони України відповіло на погрози Росії "заморозити українців" / Фото Міністерства оборони України

Нагадаємо, російське міністерство оборони 14 серпня опублікувало провокативний допис зі словами "взимку вам буде заморозка". А ще додало фото, на якому зображені "Шахеди" та є напис "Як сніг на голову".

Глава Центру протидії дезінформації РНБО, реагуючи на цей допис, зазначив, що міноборони Росії таким чином й саме звернулося до росіян. За словами лейтенанта, тепер жителі країни-агресорки знатимуть, завдяки кому в них взимку не буде світла, тепла та пального.

Відповіли на погрози міноборони Росії й Збройні Сили України. Там наголосили, що Україна зігріється вогнем російських НПЗ.