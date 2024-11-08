Летняя кампания Кремля провалена, – Свитан спрогнозировал развитие боев зимой

Россия не прекращает штурмовые действия на Донбассе. Это может измениться, несмотря на погодные условия, которые непосредственно повлияют на наступательные действия оккупантов.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 каналу, что тактические задачи оккупантов несколько изменились из-за начала зимнего периода. Это указывает на то, что предыдущие задачи военно-политического руководства России не были выполнены.

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Прогнозы относительно наступления россиян

Роман Свитан отметил, что летняя военная кампания россиян полностью провалена. Оккупантам не удалось захватить Донецкую и Луганскую области. Это было основной задачей противника в начале 2024 года.

"Силам обороны до сих пор удается удерживать Белогоровку на Луганщине. Ситуация в Донецкой области еще сложнее, ведь до полной оккупации области россиянам еще далеко", – сказал он.

Что происходит вблизи Белогоровки: смотрите на карте

Оккупанты выбрали несколько направлений, на которых попытаются давить на Вооруженные Силы Украины, чтобы выровнять линию фронта. По словам военного эксперта, эти действия будут продолжением летней неудачной кампании, что, по его мнению, плавно перерастать в начало зимнего наступления.

Россияне накопили на Кураховском направлении более 50 тысяч личного состава, войска противника уже без бронетехники попытаются с помощью живой силы перерезать трассу Запорожье – Курахово,

– подчеркнул Свитан.

Противник будет пытаться вытеснить Силы обороны из Торецка и давить вблизи Часового Яра и Белогоровки.

Ситуация на Кураховском направлении: карта

Военный эксперт предположил, что оккупанты в зимний период будут атаковать на этих направлениях. Остальные резервы, которые остались, перебросят в Курскую область.

На Курщине россияне будут пытаться до нового года создать линию обороны или вытеснить ВСУ на украинскую территорию,

– добавил он.

Стоит заметить, что на Курском направлении украинские военные уже три месяца наносят серьезные потери россиянам в технике и личном составе. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, с 8 августа 2024 года захватчики потеряли 17 819 человек и значительное количество техники, в частности 45 танков и 99 артиллерийских систем.