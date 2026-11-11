"Надеюсь, мы опробуем ее зимой", – Зеленский о европейской системе противоракетной обороны
Украина готовится провести первые испытания первой европейской системы противоракетной защиты. Ее тестирование может состояться уже этой зимой.
Об этом 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Фредериксен.
Проект разрабатывается в тесном взаимодействии с международными партнерами, в частности с оборонным сектором Дании. По словам Зеленского, Украина в настоящее время максимально сосредоточилась на разработке системы против российских ракет.
Надеюсь, зимой мы испытаем первую европейскую систему противоракетной защиты,
– подчеркнул президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина не в состоянии завершить такой оборонный проект самостоятельно без внешней поддержки.
Зеленский поблагодарил партнеров и датскую оборонную промышленность за плодотворное сотрудничество и активную работу над совместными инициативами.