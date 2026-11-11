Сподіваюсь, випробуємо взимку, – Зеленський про першу європейську систему антибалістики

Про це 11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

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Проєкт антибалістичної системи

Проєкт розробляють у тісній взаємодії з міжнародними партнерами, зокрема оборонним сектором Данії. За слів Зеленського, Україна наразі максимально зосередилася на розробці системи проти російських ракет.

Сподіваюся, взимку ми випробуємо першу європейську систему протибалістичного захисту– сказав президент.

Глава держави підкреслив, що Україна не здатна реалізувати такий оборонний проєкт самостійно без зовнішньої підтримки.

Зеленський подякував партнерам і данській оборонній промисловості за плідну співпрацю й активну роботу над спільними ініціативами.