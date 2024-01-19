Сейчас в этом доме работает редакция сайта Lviv.Media, принадлежащего семье Козыцких. Это здание компания Зиновия Козицкого арендовала с 2018 года.

Смотрите также Несчастный случай или умышленное убийство: во Львове больше года расследуют дело о смерти бойца ВСУ

Детали покупки дома

В пятницу, 19 января, прошел аукцион по продаже здания на проспекте Шевченко, 9 во Львове. Она находится на балансе "Института модернизации содержания образования", а ранее в этом помещении был Институт банковского дела.

Стартовая цена трехэтажного здания площадью 1382 квадратных метров составляла 11,77 миллиона гривен (то есть 8,5 тысяч гривен или 225 долларов за квадратный метр). Победителем аукциона стало ООО "АйКю Холдинг", предложившее 85 миллионов гривен. Это 61,5 тысяч гривен или 1600 долларов за квадратный метр.

Известно, что эта компания принадлежит Зиновию Козицкому – отцу главы Львовской ОВД Максима Козицкого. Кроме этого, ООО "Айкю Холдинг" арендовала здание у Фонда госимущества с февраля 2018 года. В этом здании расположены конференц-центр IQholding и новостной сайт Lviv.Media, владельцем которых выступает Козицкий.

Сообщается, что вторую наибольшую сумму за здание в центре Львова в размере 67,678 миллиона, предложило ООО "Магура Тек" из "Альтерра Груп" Дмитрия и Виктории Ковальчуков. Третью самую большую ставку сделала финансовая компания "Кредит Капитал". Они предложили всего на 223 гривны меньше предшественников.

Скандал вокруг львовских бизнесменов