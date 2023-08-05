Дочь Сергея Шойгу Ксения рассказала о своих отношениях с блоггером Алексеем Столяровым. Зять министра обороны страны-агрессорки несколько раз попадал в скандалы, из-за чего простые и не очень россияне его возненавидели.

Ксения Шойгу рассказала об изменении своего семейного положения. Дочь Сергея Шойгу сделала признание на камеру.

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Что сказала дочь Шойгу о его зяте

Дочь главы минобороны государства-террориста сообщила о расставании с Алексеем Столяровым. Она сказала это во время небольшого интервью.

Журналисты увидели Ксению вместе с этим блогером на спортивном мероприятии и спросили, как ей удается совмещать работу и семейную жизнь. В ответ дочь Сергея Шойгу сказала, что и Столяров больше не являются парой.

Мы достаточно давно не являемся парой. Но при этом мы являемся партнерами и очень близкими друзьями,

– сказала она.

Их расставание Ксения объяснила нехваткой времени из-за очень плотного рабочего графика. По словам дочери Шойгу, они видятся исключительно по праздникам.

Что сказал Столяров

Блогер тоже прокомментировал свое семейное положение. Он заявил, что решение о расставании было принято давно. Столяров подчеркнул, что они уже несколько месяцев просто друзья. Бывший зять Шойгу хочет, чтобы его дочь Милана не почувствовала этот развод.

Пока неизвестно, действительно ли они развелись, или просто публично наврали об этом, чтобы улучшить репутацию Сергея Шойгу, дополнительно пострадавшую из-за его скандального зятя. Ведь Ксения и Алексей продолжают вместе участвовать в мероприятиях и общаться с журналистами. На кадрах можно увидеть, как дочь Шойгу нежно гладила по спине партнера во время интервью. Столяров едва не сказал слово "недели", когда говорил о сроках расставания.

Шойгу и Столяров рассказывают о своих отношениях: видео из соцсетей



Чем оскандалился зять Шойгу