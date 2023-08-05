Ксєнія Шойгу розповіла зміни свого сімейного стану. Донька Сергія Шойгу зробила зізнання на камеру.

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Що сказала донька Шойгу про його зятя

Донька голови міноборони держави-терориста повідомила про розставання з Алексєєм Столяровим. Вона сказала про це під час невеликого інтерв'ю.

Журналісти побачили Ксєнію разом з цим блогером на спортивному заході та запитали, як їй вдається поєднувати роботу та сімейне життя. У відповідь донька Сєргєя Шойгу сказала, що вона та Столяров більше не є парою.

Ми досить давно не є парою. Але при цьому ми є партнерами та дуже близькими друзями,

– сказала вона.

Їхнє розставання Ксєнія пояснила нестачею часу через дуже щільний робочий графік. За словами доньки Шойгу, вони бачаться виключно у свята.

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Блогер теж прокоментував свій сімейний стан. Він заявив, що рішення про розставання ухвалили давно. Блогер наголосив, що вони вже кілька місяців є просто друзями. Колишній зять Шойгу хоче, щоб його донька Мілана не відчула це розлучення.

Наразі невідомо, чи справді вони розлучилися, чи просто публічно набрехали про це, щоб покращити репутацію Сєргєя Шойгу, яка додатково постраждала через його скандального зятя. Адже Ксєнія та Алєксєй продовжують разом брати участь у заходах та спілкуватися з журналістами. На кадрах можна побачити, як донька Шойгу ніжно гладила по спині свого партнера під час інтерв'ю. А Столяров ледь не сказав слово "тижні", коли говорив про терміни розставання.

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