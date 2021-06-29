Шурин Тищенко получает сотни миллионов бюджетных средств, – Bihus.Info

Журналисты Bihus.Info обнародовали расследование о многомиллионных состояниях Николая Тищенко. Они выяснили, что к схемам причастны родственники нардепа.

По данным журналистов, Тищенко имеет незадекларированную недвижимость. В частности дом, который его жена называет жилым, а сам нардеп говорит, что он туда ездит в гости".

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Также нардеп имеет другие незаконные объекты: элитную квартиру и бизнес, который оформлен на членов семьи по фамилии Ситак.

Как родственники Тищенко тратят бюджетные средства

К схеме "распила" миллиардов гривен бюджетных средств могут быть причастны родственники нардепа о т"Слуги народа". Так, компания сестры Тищенко Юлии ЧП "Экспресс-к" участвовала в строительстве столичного Подольско-Воскресенского моста. Она получила из бюджета 16,5 миллионов гривен.

Журналисты не могут объяснить, откуда у женщины средства на приобретение земли и возведение целого коттеджного городка. Однако это может объяснить ее муж – Герман Блинов. Он управляет компанией "Эко-буд-трейд", получившей на строительство моста около 6 миллиардов гривен. Сама компания ничего при этом не строит, а просто распределяет эти средства дальше.

Одной из таких "компаний-прокладок" является компания Германа ООО "Позитив-В". За последние годы она получила сотни миллионов гривен на "строительство" моста.

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Тищенко финансировали предвыборную кампанию

Денежный фонд, который создал шурин Тищенко, финансировал выборы "Слуг народа". Вероятно, именно это и объясняет, почему во фракции продолжают терпеть выходки нардепа.