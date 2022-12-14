Заставляют копать собственные могилы: как в ЧВК "Вагнера" казнят наемников-зеков

Командиры ЧВК "Вагнера" расстреливают наемников-зеков, если те отступают. Выбора у заключенных нет – они могут умереть либо от огня ВСУ, либо от рук своих "товарищей".

То, что русские зеки выполняют на войне функцию "пушечного мяса", уже ни для кого не секрет. Еще одну историю, которая это подтверждает, рассказал пленный вагнеровец Владислав Измайлов.

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Как вагнеровцы убивают своих же

Измайлов – родом из Самары. Его на войну также завербовали из тюрьмы. Он решил отправиться воевать, чтобы не сидели в камере. Однако в Украине оккупант попал в плен наших Вооруженных Сил.

Наемник стал свидетелем того, как руководители-вагнеровцы расстреляли 2 зеков, потому что те испугались звуков работы артиллерии.

В первом штурме я шел по второй группе. Перед мной шла группа эвакуации. Там два человека были, которые просто испугались. Работала артиллерия. Они испугались, потому что впервые на войне. И вот этих двух потом на базе "обнулили",

– рассказал Измайлов.

Перед расстрелом наемников заставили рыть собственные могилы. После этого их в них и закопали.

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Другого наемника казнили кувалдой

Похожий инцидент произошел с Виктором Севальневым, которого на войну тоже отправили из тюрьмы. Зека поставили руководить ротой оккупантов в Луганской области, ведь у него был опыт боевых действий в Чечне. Сначала его даже наградили, а через несколько месяцев убили кувалдой по голове из-за неудач его подразделения на фронте.