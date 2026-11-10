Молиться за россиян на переговорах и ударить по Британии: коммунист Зюганов выступил с абсурдными заявлениями

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Госдумы призвал молиться за переговорную команду России в Абу-Даби. Политик утверждает, что беседовал с украинскими чиновниками и заметил изменение настроений.

Как сообщают российские СМИ, политик обосновал необходимость молитв тем, что Москва якобы изменила характер боевых действий и продемонстрировала это населению.

Что именно сказал Зюганов?

По его утверждению, удары по территории Украины и изменение характера ведения войны якобы повлияли на настроения в украинском обществе и среди руководства.

"Давайте молиться и просить, чтобы та команда, которая отправилась на переговоры, успешно их провела. Почему? Потому что мы изменили характер войны. Мы показали им, в том числе населению, что нельзя поддерживать эту сволочь, которая захватила и уничтожает украинский народ. Там изменились настроения – я разговаривал со всеми властями в Украине. Изменились. Нам нужно прилагать больше усилий и в этом отношении", – заявил Зюганов во время пленарного заседания.

Ориентация на Иран и заявления о Трампе и Макроне

Зюганов перешел к критике западных государств, озвучив ряд тезисов, характерных для российской пропаганды. В частности, президента Франции Эммануэля Макрона он охарактеризовал как "ставленика американских банков". Великобритания также подверглась его критике из-за поставок Украине крылатых ракет Storm Shadow. Более того, российский политик призвал нанести удар по британской территории.

В качестве примера он привел атаку этими ракетами на российский Орел в октябре, в ходе которой серьезных повреждений получил завод "Протон". "Три ракеты, которые прилетели в мой Орел, – британские. Они [британцы] наводили, они предоставляли [данные], они нажимали на спусковой крючок. Дайте им отпор, оборвите хоть три-четыре провода, они "Разбой" закричат", – заявил Зюганов.

Также лидер российских коммунистов прокомментировал отношения Москвы с Вашингтоном. Его слова свидетельствуют о том, что в Кремле больше не возлагают особых надежд на президента США Дональда Трампа.

Кроме того, лидер российских коммунистов призвал депутатов российского парламента смотреть на геополитическую ситуацию реалистично, обратив внимание на Ближний Восток.

Он заверил присутствующих, что эпоха Дональда Трампа уже в основном подходит к концу, поэтому Москве следует изучать опыт иранского руководства. "Они сделали выводы и очень грамотно защищаются", – подытожил Зюганов.

Кому-то Трамп нравится, кому-то – нет. Это император, который решает свои задачи. Но его эпоха в основном подходит к концу,

– сказал Зюганов.

Отметим, что такие заявления прозвучали на фоне мирных переговоров между Украиной, Россией и США с участием европейцев, которые проходят в Абу-Даби. Владимир Зеленский отмечал, что"С русскими сложно".