Молитися за росіян на переговорах і вдарити по Британії: комуніст Зюганов видав абсурдні заяви

Як повідомляють російські медіа, політик обґрунтував необхідність молитов тим, що Москва нібито змінила характер бойових дій і продемонструвала це населенню.

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Що саме сказав Зюганов?

За його твердженням, удари по території України та зміна ведення війни начебто вплинули на настрої серед українського суспільства та керівництва.

"Давайте молитися і просити, щоб та команда, яка поїхала на переговори, успішно провела [їх]. Чому? Тому що ми змінили характер війни. Ми їм показали, в тому числі населенню, що не можна цю сволоту підтримувати, яка захопила і знищує український народ. Там змінилися настрої – я з усіма властями в Україні розмовляв. Змінилися. Нам треба додавати і в цьому відношенні", – заявив Зюганов під час пленарного засідання.

Орієнтир на Іран та заяви про Трампа й Макрона

Зюганов перейшов до критики західних держав, озвучивши низку тез, характерних для російської пропаганди. Зокрема, президента Франції Еммануеля Макрона він охарактеризував як "ставленика американських банків". Велика Британія також опинилася під його критикою через постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow. Ба більше, російський політик закликав завдати удару по британській території.

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Як приклад, він навів атаку цими ракетами на російський Орел у жовтні, під час якої серйозних пошкоджень зазнав завод "Протон". "Три ракети, які прилетіли в мій Орел, – британські. Вони [британці] наводили, вони надавали [дані], вони натискали на спусковий гачок. Дайте їм відсіч, обірвіть хоч три-чотири дроти, вони "Розбій" закричать", – висловився Зюганов.

Також лідер російських комуністів прокоментував відносини Москви з Вашингтоном. Його слова свідчать про те, що в Кремлі більше не покладають особливих сподівань на президента США Дональда Трампа.

Також лідер російських комуністів закликав депутатів російського парламенту дивитися на геополітичну ситуацію реалістично, звернувши увагу на Близький Схід.

Він запевнив присутніх, що епоха Дональда Трампа вже здебільшого завершується, тому Москві слід вивчати досвід іранського керівництва. "Вони зробили висновки і вони дуже грамотно захищаються", – підсумував Зюганов.

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Комусь Трамп подобається, комусь – ні. Це імператор, який вирішує свої завдання. Але його епоха в основному добігає кінця– сказав Зюганов.

Зауважимо, що такі заяви прозвучали на тлі мирних переговорів України, Росії та США за участю європейців, які проходять в Абу-Дабі. Володимир Зеленський зазначав, що "з росіянами важко".