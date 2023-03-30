6-летнюю Злату, которую искали на Киевщине, вернули отцу
Источник:Полиция Киевщины
В Киевской области 28 марта пропала 6-летняя Злата Иваницкая. Ее разыскивали почти сутки и, к счастью, благополучно вернули отцу.
Чтобы это сделать, к поискам ребенка были оперативно привлечены все подразделения области. Также неравнодушные украинцы активно распространяли информацию о пропаже ребенка в соцсетях.
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Девочка могла пострадать от конфликтов в семье
Как ранее сообщали правоохранители, об исчезновении ребенка полиции Киевщины сообщил 36-летний житель города Бахмач, что на Черниговщине. По его словам, стало известно, что Злата в конце февраля потеряла маму, а впоследствии временно жила у родственницы, ведь папа находился в больнице.
При этом отцу тетя не сообщила, куда забрала ребенка, из-за чего его местонахождение оставалось неизвестным. Впоследствии стало известно, что ребенок вышел из дома 28 марта и не вернулся назад.
Девочка Злата из Черниговщины, пережив потерю мамы, чуть не пострадала от конфликтов в семье,
– подчеркнули в полиции Киевщины.
Злата уже находится с папой
Однако, к счастью, маленькая Злата не стала жертвой преступления, и вся эта история завершилась хорошо. Девочку нашли и передали папе, поэтому она уже находится с отцом.
За то, что полицейские Киевщины вернули ему ребенка, мужчина выразил благодарность.
Большое спасибо полиции Киевской области за выполненный нелегкий труд и возвращение моей дочери,
– сказал он.
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Недавно в Киевской области успешно нашли и других детей
- 22 марта правоохранители Киевщины разыскивали и других детей – двух 7-летних близнецов, ушедших из дома. Дети исчезли в Броварском районе.
- Об их пропаже также сообщил обеспокоенный отец.
- Чтобы разыскать малышей среди ночи, привлекли все подразделения полиции Киевщины, криминальную полицию, ювеналов, спецназовцев и общественность.
- К счастью, через несколько часов поисков, около 3 часов ночи, детей нашли на улице. Сейчас с ними все хорошо.