6-летнюю Злату, которую искали на Киевщине, вернули отцу

В Киевской области 28 марта пропала 6-летняя Злата Иваницкая. Ее разыскивали почти сутки и, к счастью, благополучно вернули отцу.

Чтобы это сделать, к поискам ребенка были оперативно привлечены все подразделения области. Также неравнодушные украинцы активно распространяли информацию о пропаже ребенка в соцсетях.

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Девочка могла пострадать от конфликтов в семье

Как ранее сообщали правоохранители, об исчезновении ребенка полиции Киевщины сообщил 36-летний житель города Бахмач, что на Черниговщине. По его словам, стало известно, что Злата в конце февраля потеряла маму, а впоследствии временно жила у родственницы, ведь папа находился в больнице.

При этом отцу тетя не сообщила, куда забрала ребенка, из-за чего его местонахождение оставалось неизвестным. Впоследствии стало известно, что ребенок вышел из дома 28 марта и не вернулся назад.

Девочка Злата из Черниговщины, пережив потерю мамы, чуть не пострадала от конфликтов в семье,

– подчеркнули в полиции Киевщины.

Злата уже находится с папой

Однако, к счастью, маленькая Злата не стала жертвой преступления, и вся эта история завершилась хорошо. Девочку нашли и передали папе, поэтому она уже находится с отцом.

За то, что полицейские Киевщины вернули ему ребенка, мужчина выразил благодарность.

Большое спасибо полиции Киевской области за выполненный нелегкий труд и возвращение моей дочери,

– сказал он.

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