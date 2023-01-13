Чиновница Запорожской ОВА на праздники была в Таиланде: ее обыскивали из-за распила гуманитарки

По сети распространяют слухи, что заместитель главы Запорожской ОВА Злата Некрасова отдыхала на Новый год в Таиланде. Также из сообщений из СМИ известно, что, вероятно, эта чиновница фигурирует в праве НАБУ о хищении гуманитарной помощи.

В конце лета прошлого года сеть облетела новость о том, что представители Запорожской ОВА могли присваивать гуманитарную помощь. Известно, что это дело уже расследует НАБУ, а вероятная фигурантка – Злата Некрасова. Кроме того, на днях по сети начали распространяться слухи, что эта чиновница отдыхала на Новый год в дорогой гостинице Таиланда. 24 Канал решил подробно разобраться в этой ситуации.

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Доказательства отдыха Некрасовой в Таиланде

На официальных страницах в социальных сетях замглавы Запорожья нет сообщений о том, что она выезжала за пределы государства на период новогодних праздников. Однако есть фотография, на которой она позирует на фоне лестницы и елки.

Несокрушимые и непобедимые украинцы, с наступающим Новым годом. Хоть настроение и не праздничный, но женственный образ может все изменить, хотя бы на мгновение. Обнимите своих близких,

– говорится в сообщении к фотографии.



Новогоднее поздравление Некрасовой / Фотография из фейсбука чиновницы

Путем недолгих поисков можно обнаружить, что запорожская чиновник сделала эту фотографию на фоне лестницы в отеле под названием Sindhorn Midtown Hotel. Расположен он в городе Бангкок, столица Таиланда. Об этом свидетельствуют фотографии на официальной странице отеля в инстаграмме, а также фотографии пользователей сети, которые также выкладывали в инстаграмме фото на фоне этой лестницы и елки. Акцентируем на том, что все изображения датированы январем 2023 года, поэтому госпожа Некрасова не могла сделать это фото в прошлом или позапрошлом году.

пытался связаться с госпожой Златой относительно подтверждения или опровержения ее возможного отдыха в Таиланде. Заметим, что сообщения от журналистов она прочла, однако не ответила на них.

Следует сказать, что цены за номера в этом отеле недешевы – за одну ночь нужно заплатить от 7 с половиной до 10 тысяч гривен. И это только за "двухместный стандарт". Кроме того, очевидно, что цены в Новогоднюю ночь были выше повышенного спроса.



Цены за номера в отеле, где отдыхала Некрасова / Информация с сайта booking.com

Скандал с хищением гуманитарной помощи

Вероятно, Некрасова фигурирует по делу о хищении гуманитарной помощи. 30 августа детективы НАБУ провели более 20 обысков на Запорожье, в результате которых изъяли суммы в размере 596 400 гривен, 230 060 долларов, 650 евро и планшет Apple iPad Pro 11.

22 морских контейнеров;

389 железнодорожных вагонов;

220 грузовых автомобилей.

Кроме Златы Некрасовой, фигурантами этого дела также, вероятно, глава Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь горсовета Анатолий Куртев и депутат облсовета Виктор Щербина.

Следует сказать, что через несколько дней после публикации НАБУ новости об обысках в Запорожье, эти чиновники, в частности Некрасова, появились в базе сайта "Миротворец". Напротив чиновницы виднеется слово "мародер".



Некрасова в базе сайта "Миротворец" за вероятное мародерство / Скриншот 24 Канала

На официальных страницах НАБУ не указано, что обыски проводились именно в жилье Некрасовой, однако есть основания так считать. На вечер 13 января журналисты 24 Канала неоднократно пытались связаться с правоохранителями, чтобы это подтвердить.

Волонтер и общественный деятель Рудольф Акопян в своих соцсетях также комментировал ситуацию. Он констатировал, что Некрасова и другие запорожские чиновники мародеры, поскольку причастны к делу, которое расследует НАБУ.

Кроме того, в сети СМИ активно распространялись фотографии, на которых видна Злата Некрасова и силовики. Замглавы Запорожской ОВА даже отреагировала на ситуацию. Она написала, что к ней действительно пришли неожиданные "гости" и "проводится следствие", что является нормальным с точки зрения того, какую должность она занимает.

Сейчас идет следствие, лично я предоставляю все необходимые документы. Не в бегах, не в тюрьме, не на ветке, или где еще мне хотелось оказаться стайка рейдеров из Запорожья. Надеюсь на ваши вопросы я ответила,

– отметила чиновник в инстаграмме.

Отметим, что по состоянию на 13 января 2023 года Некрасову не отстранили от должности замглавы Запорожской ОВА и ее вину не доказал суд. В то же время народная депутат Юлия Яцик в комментарии УНН сообщала, что прокурор области изменил подследственность в этом уголовном производстве. Из ДБР он передал дело в Нацполицию Запорожской области, где и теперь "лежит", и никто не собирается его расследовать. Интересно: в Запорожской областной прокуратуре возразили, что руководитель ведомства менял подследственность дела Однако нардепка Яцик уверена, что в госструктуре врут.