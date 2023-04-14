Зло демонстрирует свою сущность, – Зеленский отреагировал на жестокие обстрелы Славянска

Российские террористы 14 апреля ударили по жилым домам Славянска. На жестокие обстрелы уже отреагировал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Ни одного врага безнаказанным не оставим"

Президент отметил, что оккупанты жестоко обстреляли город. Бойцы Путина попали в жилые дома. К сожалению, есть раненые и погибшие.

Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое,

– подчеркнул украинский лидер.

Президент обнародовал кадры с места российского удара. От увиденного очень тяжело сдерживать эмоции.

Владимир Зеленский отметил, что за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. "Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", – подчеркнул глава государства.

19:26 В вечернем обращении президент рассказал, что спасательные работы продолжаются. Зеленский подчеркнул, что это очередной удар террористов, объяснил: "Ракеты С-300 по жилым кварталам, по обычной гражданской застройке". Под завалами есть люди. Сейчас делается все, чтобы спасти их.

Ни часа этой недели перед Пасхой не обошлось без российских убийств и террора. Это государство-зло, и оно проигрывает. Победить – это наша обязанность перед человечностью как таковым. И мы победим,

– подчеркнул президент.

Российские военные беспощадно обстреляли дома в Славянске: смотрите видео

Кратко об обстреле Славянска