Зло, которое убивает, – активист призвал запретить "антиваксеров" на законодательном уровне

Во время, когда пандемия COVID-19 активно набирает обороты, антивакцинаторы вышли на протесты. Впрочем, именно те люди, которые не желают вакцинироваться, сейчас загнали города Украины в локдаун.

Об этом сообщил в эфире 24 канала представитель пациентского сообщества, председатель Координационного совета БО "100% жизни" Дмитрий Шерембей. Он отметил, что возле Верховной Рады Украины митингующие спекулировали на понятии свободы передвижения.

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Свобода и безопасность идут рядом

Как подчеркнул Шерембей, понятия "свобода передвижения" и "безопасность" абсолютно совместимы. К примеру, для пешеходов и водителей транспортных средств существует ПДД, благодаря которому на дорогах порядок. В то же время они не протестуют, что правила ограничивают их свободу.

Активист отметил, что это и называется социальной средой безопасности. Поэтому так же и вакцинация создает социальную среду безопасности.

"По моему мнению, как запретили коммунистическую партию, так же в Украине должны запретить на законодательном уровне антивакцинаторов. Как зло, которое убивает людей", – поделился Шерембей.

Слишком много жертв из-за глупости

Антивакцинаторские настроения похоронили более 60 тысяч украинцев и это еще далеко не конец. Активист отметил, что люди, которые вакцинируются, имеют 100% шансов выжить, что нельзя сказать о других.

Нашему фонду каждый день приходится наблюдать за неутешительной статистикой. Хочу сказать, что не всякая война может сравниться с сегодняшними потерями из-за человеческой глупости. Понятно, что те, кто кому-то советуют не вакцинироваться – обрекают их на летальный исход. Дмитрий Шерембей Представитель пациентского сообщества, председатель Координационного совета БО "100% жизни"

Он подчеркнул, что не каждая страна может позволить себе ассортимент выбора вакцины. В Украине же благодаря международной помощи доступны 3 самые эффективные вакцины, которые использует Великобритания, США, Япония и ЕС.

COVID-19 только увеличил проблемы, которые были до этого

По статистике, если от COVID-19 начали умирать дети, то взрослые находятся в худшей ситуации, ведь они значительно уязвимее.

По словам активиста, сегодня государство должно максимально усиливать контроль за невакцинированными людьми и, конечно, усложнять их передвижение. В то же время максимально расширять доступ к вакцинации.

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"Вопрос вакцинации не касается только COVID-19. Это скрытый нарыв, который десятилетиями нарастал в Украине в отношении людей к медицине", – подытожил Шерембей.

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