Про це повідомив в ефірі 24 каналу представник пацієнтської спільноти, голова Координаційної ради БО "100% життя" Дмитро Шерембей. Він зазначив, що біля Верховної Ради України мітингувальники спекулювали на понятті свободи пересування.

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Свобода і безпека йдуть поруч

Як підкреслив Шерембей, поняття "свобода пересування" і "безпека" абсолютно сумісні речі. До прикладу, для пішоходів та водіїв транспортних засобів існують ПДР, завдяки яким на дорогах порядок. Водночас вони не протестують, що правила обмежують їхню свободу.

Активіст зазначив, що це й називається – соціальним середовищем безпеки. Тому так само і вакцинація створює соціальне середовище безпеки.

"На мою думку, як заборонили Комуністичну партію, так само в Україні мають заборонити на законодавчому рівні антивакцинаторів. Як зло, яке вбиває людей", – поділився Шерембей.

Надто багато жертв через дурість

Антивакцинаторські настрої поховали понад 60 тисяч українців і це ще далеко не кінець. Активіст зазначив, що люди, які вакцинуються, мають 100% шансів вижити, що не можна сказати про інших.

Нашому фонду кожен день доводиться спостерігати за невтішною статистикою. Хочу сказати, що не всяка війна може зрівнятись з сьогоднішніми втратами через людську дурість. Зрозуміло, що ті, хто комусь радять не вакцинуватись – прирікають їх на летальний кінець. Дмитро Шерембей Представник пацієнтської спільноти, голова Координаційної ради БО "100% життя"

Він підкреслив, що не кожна країна може дозволити собі асортимент вибору вакцини. В Україні ж завдяки міжнародній допомозі доступні 3 найефективніші вакцини, які використовує Велика Британія, США, Японія та ЄС.

Зверніть увагу! За статистикою, якщо від COVID-19 почали помирати діти, то дорослі знаходяться в гіршій ситуації, адже вони значно вразливіші.

COVID-19 лише збільшив проблеми, які були до цього

За словами активіста, сьогодні держава має максимально посилювати контроль за невакцинованими людьми та, звичайно, ускладнювати їхнє пересування. Водночас максимально розширювати доступ до вакцинації.

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"Питання вакцинації не стосується тільки COVID-19. Це прихований нарив, який десятиріччями наростав в Україні у ставленні людей до медицини", – підсумував Шерембей.

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