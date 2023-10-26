Злочевский, Яценко, Бубка и Киперман: как фигуранты самых громких дел живут за границей

Фигуранты самых громких дел последних лет находятся за рубежом. Более того, они не только скрываются в других странах, но и имеют там многомиллионное состояние.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды". Журналист Михаил Ткач в своем расследовании рассказал, как бывшие топ-чиновники "отдыхают" за границей.

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Как фигуранты резонансных дел живут за границей

Журналисты заметили на французском курорте Сан-Жан-Кап-Ферри яхту, которой раньше там не было. На нее обратили внимание, потому что она называлась "Karianna", что похоже на русский. Кроме того, это судно не сдается в аренду, а имя владельца – не распространяется. Известно, что яхту начали строить в 2013 году, а в 2016 – передали неизвестному владельцу. Недавно это судно было выставлено на продажу за 25 миллионов евро.



54-метровая яхта, которую заметили на французском курорте / Скриншот с видео

Журналисты использовали дрон, чтобы подлететь ближе к отдыхающим. Когда люди на палубе заметили беспилотник, начали вести себя агрессивно. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, Ткач заявил, что на яхте находился бывший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Николай Злочевский. На палубе были его дочери – Карина и Анна.

У Злочевского две дочери – Карина и Анна, имена которых, собственно, и сочетаются в названии яхты "Karianna",

– подчеркнул журналист.

К слову, когда на яхте отдыхал бывший чиновник вместе с семьей, ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим министром Злочевским по делу подкупа руководства НАБУ и САП. Тогда министр времен Януковича пытался дать рекордную взятку в размере 6 миллионов долларов.

Журналист "УП", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что Злочевский на протяжении последних 4 лет находился на Кипре. Сейчас бывший министр планирует продать яхту "Karianna" или передать ее дочерям и приобрести вместо нее огромный корабль.

За границей нашли и бывшего первого заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко. В феврале 2021 детективы НАБУ задержали его в аэропорту "Борисполь". Его частный самолет следовал из Днепра в Вену, однако Яценко задержали и объявили о подозрении в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом.

В марте 2022 года истекли сроки установленных судом обязательств. Ссылаясь на собственные источники, журналист утверждает, что бывший фигурант резонансного дела уехал в Вену как "лицо с инвалидностью второй группы", впрочем, когда именно Яценко стал скрываться в Австрии – неизвестно. После начала полномасштабного вторжения Яценко стал производителем беспилотников и уже 14 месяцев находится за границей.



Яценко заметили в аэропорту Вены / Скриншот с видео

В июле 2023 года журналисты Bihus.Info заявили, что спортсмен Сергей Бубка является совладельцем компаний, работающих на оккупированных территориях. Впоследствии Бубка отреагировал на скандальное расследование и заявил, что якобы никакого отношения к работе этих компаний нет.

Ссылаясь на собственные источники, журналист "УП" утверждает, что спортсмен уехал из Украины 1 марта 2022 года за специальным письмом-разрешением. После этого Бубка еще дважды уезжал за границу, но в Украину так и не вернулся. Ткач утверждает, что, вероятно, спортсмен вместе с семьей проживает во французском городе Эз, недалеко от Монако.



Имение во Франции, где вместе с семьей живет Бубка / Скриншот с видео

Украинский бизнесмен и бывший член наблюдательного совета "Укрнафты" Михаил Киперман с самого начала полномасштабного вторжения живет в Женеве. Именно в этом швейцарском городе находится офис неформальной группы "Приват".

В настоящее время Киперман является фигурантом дела со схемой в масштабном присвоении средств. Как утверждают следователи, бизнесмена подозревают в выведении почти 600 миллионов в гривневом эквиваленте со счетов "Укртатнафты".

По информации "УП", Киперман уехал из Украины 25 февраля 2022 года. Он, как и Яценко, пересек границу как "лицо с инвалидностью".