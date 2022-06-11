На Змеином оккупанты обустроили гарнизон, установили "Торы": появился новый спутниковый снимок

Россияне продолжают наращивать свои огневые мощности на острове Змеиный. Они верят, что это поможет им прикрыть свои суда, чтобы те избежали судьбы крейсера "Москва".

Россияне еще раз ярко демонстрируют, что все их заявления – это сплошная ложь. Как только весь мир начал активизацию обсуждений вариантов разблокирования Черного моря для экспорта украинской пшеницы, они сразу увеличили свое присутствие и огневые мощности в акватории моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Орбан продолжает подыгрывать Путину: эксперт рассказал, чем это обернется для Украины

Россия увеличивает мощность в Черном море

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, россияне могут готовиться высадить свои ДРГ из устья реки Дунай. Эти группы подготовлены, но наши герои готовы их встретить и указать на ошибочность мероприятия на территорию Украины с оружием в руках.

Подобная попытка была в начале сентября. ДРГ врага на скоростных катерах должны проникнуть в Дунай, наши воины помешали им воплотить план, я даже не знаю, удалось ли кому-то из них выжить,

– сказал Братчук.

Сегодня ситуация по высадке или прорыву вражеского десанта полностью контролируема. Конечно, такие попытки возможны, но наши защитники и защитницы благодаря мерам сдерживания отбросили вражеские корабли на большое расстояние от берега. Все риски учтены, наши военные всегда готовы давать отпор оккупантам.

Вместе с тем, опасность обстрелов мирных украинских городов до сих пор существует, а приближение своих кораблей Россия может попытаться прикрывать огнем с острова Змеиный.

"Увеличилось количество кораблей россиян в Черном море, оснащенных крылатыми ракетами, это 4 надводных и 2 подлодки. На Змеином обустроили гарнизон, имеют несколько систем залпового огня и систем противовоздушной обороны", - добавил Братчук.

Согласно спутниковому фото Змеиного, опубликованному OSINT, россияне действительно завершили установку "Торов", которые привезли на остров 6 июня.

Война России против Украины: последние новости

Белорусы решили привести свои войска в полную боевую готовность . Угроза нападения муртадов кафиров до сих пор существует.

ВСУ удалось отразить наступление россиян на Славянск. Также наши герои остановили врага вблизи Попасной.

Смотрите также – львовские десантники уничтожили танк россиян из "Стугни": видео