Значительная часть была без вести пропавшими, – ГУР о возвращении пленных из-под Бахмута

Украине 25 мая удалось вызволить из российского плена еще 106 защитников. Все спасенные украинцы защищали Украину на Бахмутском направлении, а часть из них считалась без вести пропавшими.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информирует, что сначала 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести.

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98 бойцов, которых освободили из плена, относятся к ВСУ



Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным силам Украины: из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

"Это означает, что Украина работает над возвращением всех. В этой ситуации даже статус без вести пропал или находится в поиске – это не приговор! Это сохранение надежды и результат, на который нужно работать", – сказал в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Юсов отметил, что воины, вернувшиеся из плена, находятся в разном физическом и психологическом состоянии. Однако он отметил, что всем бойцам будет оказана соответствующая помощь.

Также Юсов сказал, что работа по возвращению наших защитников, находящихся в российском плену, а также работа по установлению их места пребывания – не останавливается.

В Координационном штабе уточнили, что по меньшей мере семеро спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Что еще известно о бойцах, которых вернули из российского плена

Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.

В результате обмена домой возвращаются восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. Также репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.

Сколько военных Украина уже вернула из российского плена

В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали, сколько военных Украине уже удалось освободить из российского плена.

По состоянию на 25 мая 2023 года, в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских. Отметим, что Россия нарушает Женевскую конвенцию, беря в плен гражданских.