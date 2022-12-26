Значительная часть немцев не поддерживает поставки в Украину танков Leopard 2
Источник:RND
Украина уже несколько месяцев просит у Германии танки Leopard 2. Впрочем, в ФРГ до сих пор отказывается предоставлять их. Значительная часть немцев против поставки этих танков нашему государству.
Почти половина немцев высказались против передачи Украине танков Leopard 2. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.
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45% немцев не поддерживают передачу Украине танков
Согласно опросу 45% граждан Германии высказались против поставок в Украину боевых танков Leopard 2. 33% – выступили "за". Между тем 22% опрошенных вообще не имеют определенного мнения на этот счет.
Интересно, что в опросе YouGov поставки Leopard 2 одобрили однозначно только избиратели партии Зеленых. В частности, 50% "за" и только 25% "против". В остальных же двух партиях коалиции большинство составляют именно противники.
Опрос показывает, что самый большой раскол наблюдается среди социал-демократов. В частности, 41% "против", 40% - "за". Кстати, членом СДПГ есть и канцлер Олаф Шольц. Из рядов его двух меньших партнеров по коалиции – Зеленых и ВДП раздаются неоднократные призывы все же отправить Leopard 2 в Украину. За это выступает и самая большая оппозиционная фракция ХДС/ХСС.
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Кратко, что нужно знать о поставках Украины Leopard 2: последние новости
- Наше государство нуждается в "Леопардах". Эти танки технологически лучше большинства российских машин. Они оборудованы совершенной системой управления огнем и имеют хорошую дальнобойную 122-миллиметровую пушку с хорошими бронебойными снарядами.
- 6 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.
- Уже на следующий день в США заявили, что поддерживают передачу Украине танков Leopard 2. Впрочем, подчеркнули, что это должно происходить по инициативе Германии.
- Позже Дмитрий Кулеба сообщил, что, к сожалению, тема танков поставки до сих пор "табу". Берлин колеблется, передавать ли их Украине. Однако наши дипломаты работают над этим вопросом.
- Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине танки западного образца в одностороннем порядке. Мол, до тех пор пока такую технику не предоставят нашему государству другие партнеры.