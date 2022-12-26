Значительная часть немцев не поддерживает поставки в Украину танков Leopard 2

Украина уже несколько месяцев просит у Германии танки Leopard 2. Впрочем, в ФРГ до сих пор отказывается предоставлять их. Значительная часть немцев против поставки этих танков нашему государству.

Почти половина немцев высказались против передачи Украине танков Leopard 2. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

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45% немцев не поддерживают передачу Украине танков

Согласно опросу 45% граждан Германии высказались против поставок в Украину боевых танков Leopard 2. 33% – выступили "за". Между тем 22% опрошенных вообще не имеют определенного мнения на этот счет.

Интересно, что в опросе YouGov поставки Leopard 2 одобрили однозначно только избиратели партии Зеленых. В частности, 50% "за" и только 25% "против". В остальных же двух партиях коалиции большинство составляют именно противники.

Опрос показывает, что самый большой раскол наблюдается среди социал-демократов. В частности, 41% "против", 40% - "за". Кстати, членом СДПГ есть и канцлер Олаф Шольц. Из рядов его двух меньших партнеров по коалиции – Зеленых и ВДП раздаются неоднократные призывы все же отправить Leopard 2 в Украину. За это выступает и самая большая оппозиционная фракция ХДС/ХСС.

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Кратко, что нужно знать о поставках Украины Leopard 2: последние новости