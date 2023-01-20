Значительные потери: в США рассказали, сколько россиян погибло в войне

20 января прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". По оценкам США, Россия, из запланированных 300 тысяч, мобилизовала около 250 тысяч человек для войны в Украине.

Об этом на брифинге рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, российские потери значительно превышают 100 тысяч человек, передает 24 Канал.

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Какова вероятность окончания войны в 2023 году

Чиновник отметил, что линия фронта в Украине тянется от Харькова до Херсона. На этой территории расположено огромное количество русских военных.

Милли говорит, что выгнать такое количество вражеских подразделений из Украины до конца 2023 года будет "чрезвычайно тяжело", но возможно.

Несмотря на численность российской армии и присутствие военных компании в Украине, враг так или иначе несет огромные потери.

По состоянию на 20 января Генштаб ВСУ официально подтвердил гибель 119 300 тысяч российских солдат с начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, военный подчеркнул, что для успешного наступления ВСУ необходимо иметь не только много тяжелой техники, но и соответствующие навыки. По его словам, предстоящие поставки западного оружия будут вызовом для украинских бойцов.

Результаты "Рамштайна-8": основное