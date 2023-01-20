Значительные потери: в США рассказали, сколько россиян погибло в войне
20 января прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". По оценкам США, Россия, из запланированных 300 тысяч, мобилизовала около 250 тысяч человек для войны в Украине.
Об этом на брифинге рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, российские потери значительно превышают 100 тысяч человек, передает 24 Канал.
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Какова вероятность окончания войны в 2023 году
Чиновник отметил, что линия фронта в Украине тянется от Харькова до Херсона. На этой территории расположено огромное количество русских военных.
Милли говорит, что выгнать такое количество вражеских подразделений из Украины до конца 2023 года будет "чрезвычайно тяжело", но возможно.
Несмотря на численность российской армии и присутствие военных компании в Украине, враг так или иначе несет огромные потери.Обратите внимание! По состоянию на 20 января Генштаб ВСУ официально подтвердил гибель 119 300 тысяч российских солдат с начала полномасштабного вторжения.
Кроме того, военный подчеркнул, что для успешного наступления ВСУ необходимо иметь не только много тяжелой техники, но и соответствующие навыки. По его словам, предстоящие поставки западного оружия будут вызовом для украинских бойцов.
Результаты "Рамштайна-8": основное
- 20 января во время очередного заседания в формате "Рамштайн" не было принято решение о поставках Украине танков. Хотя именно в этой технике очень нуждается Украина.
- Ллойд Остин подтвердил, что США и Германия танки пока не будут давать. Одной из причин называют то, что на обучение на Abrams понадобится малое время.
- Глава Генштаба США заявил, что союзники сфокусированы на помощи Украине, чтобы сделать ее успешной на поле боя непосредственно "сейчас".
- Штаты попытаются использовать "окно возможностей между настоящим и весной", чтобы максимально подготовить ВСУ.
- Великобритания и несколько стран ЕС передадут свои основные танки, в частности Challenger 2.
- Остин заявил, что Канада закупила систему ПВО NASAMS для Украины.
- Германия весной 2023 года обещает предоставить Украине пакет военной помощи на 1 миллиард евро. В Берлине обещают не остановиться на поддержке Украины.
- Известно, что в пакет помощи войдут 40 БМП Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.