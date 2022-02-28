"Нашлась минутка для музыки": украинский боец поднял боевой дух своих собратьев
28 февраля 2022 , 13:28Читати новину українською
Четыре дня войны, а дух украинских пограничников не спадает. Это подтверждают трогательные видео, поступающие с фронта.
Одно из таких опубликовано на фейсбук-странице Государственной пограничной службы Украины.
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Украинский боец поднял боевой дух своих собратьев
Украинские бойцы продолжают умилять сеть.
Четыре дня войны, а дух украинских пограничников не спадает… Между тяжелыми боями охранники границы нашли, представьте себе, минутку для МУЗЫКИ. А, как известно, УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ и МУЗЫКА могут преодолеть все!!!
– говорится в сообщении.
Украинский поднял боевой дух своих собратьев: трогательное видео
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