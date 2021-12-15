Знаю об этом исключительно из СМИ – Цимбалюк о преследовании в России
Источник:24 канал
Украинского журналиста Романа Цимбалюка преследуют в России за якобы "разжигание межнациональной розни" в отношении россиян. Это просто пузырь.
Об этом в эфире 24 канала рассказал сам Роман Цимбалюк. По его словам, об этом сообщают только медиа России, которые время от времени или всегда лгут.
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"Мне никто не предоставлял никаких постановлений и приглашений в прокуратуру. Я об этом знаю исключительно из СМИ", – заявил Цимбалюк.
Цимбалюк: решили не бросать дело
Журналист пояснил, что вместе с адвокатом решил не оставлять это просто так. Если все же российская сторона даст ход делу, то будет судиться включительно до Европейского суда по правам человека.
Если дело "пойдет", я просто не хочу, чтобы когда в следующий раз поеду в Вильнюс, быть в базе Интерпола и меня там в чем-то будут обвинять,
– подчеркнул Цимбалюк.
Он также отметил, что когда получит потенциальную компенсацию, то потратит ее на поддержку детей. Также говорится и о крымских татарах, которые арестованы оккупационными властями.
Там статья как административное нарушение. Экстремизм. Однако Россия достаточно специфическое государство и, как мне объяснил мой адвокат, возможно, они во время следственных действий скажут: "Ага, насчет этого – административка, а вместе уже криминал". Я думаю, все будет в порядке. У меня довольно опытный адвокат.
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Обвинение в "экстремизме": главное
- Прокуратура Москвы вызвала Романа Цимбалюка 8 декабря на допрос. Правоохранителей заинтересовали видео украинского журналиста на ютубе.
- Позже стало известно, что интересы журналиста будет защищать популярный адвокат Николай Полозов. Он отметил, что граница между "административным" экстремизмом и "криминальным" очень тонкая.
- В Министерстве иностранных дел Украины уже осудили действия Кремля. Также отметили, что украинского гражданина обеспечат полной поддержкой.