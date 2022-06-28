Знают дьявола Путина в лицо – Давыдюк назвал государства, которые будут помогать даже вне НАТО
Очень странна позиция Венгрии, которая сама была изнасилована в прошлом веке россиянами, а сегодня активно им подыгрывает, это указывает на комплекс жертвы. Вот такие страны как Венгрия нам в друзья не нужны. Ведь такие "друзья" могут подставить в любой момент.
Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что самыми большими друзьями Украины являются Польша, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.
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Это те страны, которые знают дьявола в лицо и знают, что этот дьявол – Путин,
– отметил Давидюк.
"Но есть те страны, которые понимают мировую важность той войны, которую ведет Россия против Украины. Это же не только об украинской границе или о наших людях. Эта война о мире и о том, чьи принципы будут учтены в следующем веке", – добавил. Николай Давыдюк.
По словам политолога, если мировые лидеры хотят, чтобы Украина проиграла – пусть. Тогда Россия и Китай будут править в мире так, как они сейчас управляют в своих государствах.
Что ждать Украине от саммита НАТО, прогноз от политолога Давидюка: смотрите видео
Мадридский саммит НАТО – детали
- 36-й саммит НАТО, посвященный 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс, пройдет 29-30 июня в Мадриде. Предыдущие общественные мероприятия начнутся с 28 июня.
- На саммите должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет, в частности расширение НАТО (в ближайшее время вследствие присоединения Швеции и Финляндии).
- Война России против Украины станет второй главной темой саммита. Лидеры Альянса примут решение о предоставлении пакета помощи нашей стране для борьбы с российским вторжением. Пакет, по словам генсека НАТО, будет включать поставки в таких сферах, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо.
- За день до начала исторического саммита НАТО в Мадриде, где, как ожидается, союзники назовут Россию непосредственным врагом коллективной безопасности , генсек Альянса позвонил президенту Владимиру Зеленскому и заверил его в наращивании поддержки для противостояния вторжению России в Украину.
- Накануне, 26 июня, Столтенберг анонсировал многократное расширение сил быстрого реагирования Североатлантического союза.