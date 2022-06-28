Знают дьявола Путина в лицо – Давыдюк назвал государства, которые будут помогать даже вне НАТО

Очень странна позиция Венгрии, которая сама была изнасилована в прошлом веке россиянами, а сегодня активно им подыгрывает, это указывает на комплекс жертвы. Вот такие страны как Венгрия нам в друзья не нужны. Ведь такие "друзья" могут подставить в любой момент.

Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что самыми большими друзьями Украины являются Польша, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

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Это те страны, которые знают дьявола в лицо и знают, что этот дьявол – Путин,

– отметил Давидюк.

"Но есть те страны, которые понимают мировую важность той войны, которую ведет Россия против Украины. Это же не только об украинской границе или о наших людях. Эта война о мире и о том, чьи принципы будут учтены в следующем веке", – добавил. Николай Давыдюк.

По словам политолога, если мировые лидеры хотят, чтобы Украина проиграла – пусть. Тогда Россия и Китай будут править в мире так, как они сейчас управляют в своих государствах.

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