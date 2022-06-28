Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що найбільшими друзями України є – Польща, Естонія, Латвія, Литва та Велика Британія.
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Це ті країни, які знають диявола в обличчя і знають, що цей диявол – Путін,
– зазначив Давидюк.
"Але є ті країни, що розуміють світову важливість тієї війни, яку провадить Росія проти України. Це ж не лише про український кордон чи про наших людей. Ця війна про світ і про те, чиї принципи будуть враховані у наступному столітті", – додав Микола Давидюк.
За словами політолога, якщо світові лідери хочуть, аби Україна програла – нехай. Тоді Росія і Китай правитимуть у світі так, як вони зараз керують у власних державах.
Що чекати Україні від саміту НАТО, прогноз від політолога Давидюка: дивіться відео
Мадридський саміт НАТО – деталі
- 36-й саміт НАТО, присвячений 40-річчю вступу Іспанії до Північноатлантичного альянсу, пройде 29 – 30 червня в Мадриді. Попередні публічні заходи розпочнуться з 28 червня.
- На саміті повинні ухвалити нову стратегічну концепцію на наступні 10 років, зокрема, розширення НАТО (найближчим часом внаслідок приєднання Швеції та Фінляндії).
- Війна Росії проти України буде другою головною темою саміту. Лідери Альянсу ухвалять рішення щодо надання пакета допомоги нашій країні для боротьби з російським вторгненням. Пакет, за словами генсека НАТО, включатиме постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та паливо.
- За день до початку історичного саміту НАТО в Мадриді, де, як очікується, союзники назвуть Росію безпосереднім ворогом колективної безпеки, генсек Альянсу зателефонував президенту Володимиру Зеленському і запевнив його в нарощуванні підтримки для протистояння вторгненню Росії до України.
- Напередодні, 26 червня, Столтенберг анонсував багаторазове розширення сил швидкого реагування Альянсу.