В знак протеста против Разумкова главы фракций покинули согласительный совет

Конфликт между "Слугами народа" и Дмитрием Разумковым набирает обороты и становится все более публичным. Протестуя против деятельности Разумкова, "слуги" покинули заседание согласительного совета.

Как видно на трансляции из Рады, участники согласительного совета начали выходить из зала во время выступления Петра Порошенко. Из зала вышли руководители депутатских комитетов, которые являются "слугами".

Перед тем Разумков "отчитал" лидеров фракций за закон об олигархах с правовой коллизией

"Недоверие к организации работы спикера"

В самом начале заседания Дмитрий Разумков эмоционально прокомментировал принятие закона об олигархах, назвав это "непрофессиональной работой". В дальнейшем начался словесный "пинг-понг" от других членов согласительного совета.

Заместитель Разумкова Руслан Стефанчук заявил, что спикер использует время Рады для показа своих амбиций. К тому же вроде бы не всегда ставит на обсуждение все пункты, делая это по собственному усмотрению.

В дальнейшем глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко припомнил Разумкову его неголосование за санкции против Медведчука на заседании СНБО.

Но не все представители власти единодушны, к сожалению, в этом стремлении. Это мы знаем только из телеграмм-каналов, но ни разу не слышали позицию, например, вашу, Дмитрий Александрович, относительно ваших голосований на СНБО за санкции на отдельных лиц – на господина Медведчука, например,

– сказал Корниенко.

В дальнейшем выступил Петр Порошенко. Он взял слово и обратил внимание на расследование "Следствие.Инфо " об офшорах президента Зеленского. В этот момент "Слуги народа" начали выходить из зала.

Как сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, такие действия – выражение недоверия организации работы Верховной Рады.

Отзыв Разумкова из-за конфликта со "Слугами народа": коротко