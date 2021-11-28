Знаменитую "афганскую девочку" с обложки National Geographic эвакуировали в Италию
Источник:Euronews
В далеком 1985 году на обложке National Geographic появилось фото афганской девочки. В 2021 году ее история получила неожиданное продолжение.
Шарбат Гулу – зеленоглазая красавица, поразившая мир почти 40 лет назад, попросила вывезти ее из Афганистана – прочь от "Талибана". К просьбе прислушались власти Италии.
Обратите внимание От голода в Афганистане до конца года может умереть миллион детей, – ВОЗ
Афганку, известную с обложки National Geographic, вывезли в Италию
В Италию из Афганистана эвакуировали Шарбат Гулу — зеленоглазую "афганскую девочку", чья фотография в 1985 году оказалась на обложке международного журнала National Geographic.
- В офисе итальянского премьера Марио Драги сообщили, что именно Италия организовала эвакуацию женщины.
- Она попросила помочь ей покинуть Афганистан, который оказался под властью "Талибана".
"Афганская девочка" на обложке National Geographic / Фото National Geographic
История Шарбат Гула
Шарбат Гула стала всемирно известной в 1985 – ее портрет, выразительно показывающий пронзительные зеленые глаза девушки, поместили на обложку National Geographic.
- Это фото во время войны в Афганистане в лагере для беженцев сделал Стив МакКарри.
- К тому времени оно стало символом афганского конфликта и проблемы беженцев.
- Кстати, имени фигурантки фото сначала не знали, поэтому просто писали о "12-летней афганской девочке".
Нашли Гулу в 2002 году, и это снова сделал МакКарри (National Geographic организовали специальную экспедицию в Афганистан).
Время и трудности стерли ее молодость… Но глаза все еще сияют,
– так описал женщину фотограф.
Шарбат Гула давно уже не девочка, но "глаза до сих пор сияют" / Фото АР
Тем временем в Афганистане:
- Талибы запретили показывать женщин в сериалах.
- И жестоко убили 29-летнюю защитницу прав женщин Фрозан Сафи.