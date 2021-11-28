Знаменитую "афганскую девочку" с обложки National Geographic эвакуировали в Италию

В далеком 1985 году на обложке National Geographic появилось фото афганской девочки. В 2021 году ее история получила неожиданное продолжение.

Шарбат Гулу – зеленоглазая красавица, поразившая мир почти 40 лет назад, попросила вывезти ее из Афганистана – прочь от "Талибана". К просьбе прислушались власти Италии.

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Афганку, известную с обложки National Geographic, вывезли в Италию

В Италию из Афганистана эвакуировали Шарбат Гулу — зеленоглазую "афганскую девочку", чья фотография в 1985 году оказалась на обложке международного журнала National Geographic.

В офисе итальянского премьера Марио Драги сообщили, что именно Италия организовала эвакуацию женщины.

организовала эвакуацию женщины. Она попросила помочь ей покинуть Афганистан, который оказался под властью "Талибана".



"Афганская девочка" на обложке National Geographic / Фото National Geographic

История Шарбат Гула

Шарбат Гула стала всемирно известной в 1985 – ее портрет, выразительно показывающий пронзительные зеленые глаза девушки, поместили на обложку National Geographic.

Это фото во время войны в Афганистане в лагере для беженцев сделал Стив МакКарри.

К тому времени оно стало символом афганского конфликта и проблемы беженцев.

Кстати, имени фигурантки фото сначала не знали, поэтому просто писали о "12-летней афганской девочке".

Нашли Гулу в 2002 году, и это снова сделал МакКарри (National Geographic организовали специальную экспедицию в Афганистан).

Время и трудности стерли ее молодость… Но глаза все еще сияют,

– так описал женщину фотограф.



Шарбат Гула давно уже не девочка, но "глаза до сих пор сияют" / Фото АР

Тем временем в Афганистане: