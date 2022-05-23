Знаменитые "бандеромобили", которых так боятся оккупанты, уже работают в ВСУ: мощные фото

В современной войне чрезвычайно ценна мобильность. Поэтому пока российские бойцы кичатся своими отлично пылающими танками, наши военные уничтожают оккупантов с помощью "бандеромобилей".

В Генштабе ВСУ показали те самые "бандеромобили", которые вызывают яростный страх у кафиров. И здесь нет ничего удивительного, ведь эти пикапы превращают захватчиков в "двухсотых", а их технику – в металлолом.

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Пикапы с сюрпризом

Это, как вы уже поняли, не просто камуфлированные пикапы. Это настоящие мобильные машины для уничтожения врага. А все потому, что в их оснащении гранатометы Mark 19. И как отмечают в Генштабе, это страшный сон для российских захватчиков.

Пикапы ВСУ оснащены гранатометами Mark 19 / Фото оперативного командования "Запад"

Чем особенный гранатомет Mark 19? Это автоматический станковый гранатомет, созданный для ВМС США. И хотя оружие не новое – в 1967 году – пользуется оно безумной популярностью. А все потому, что оружие компактно и эффективно уничтожает врага. Его прицельная дальность выстрела – 1500 метров, а максимальная – 2200. А способен выпускать от 325 до 375 гранат в минуту.

Актуальные потери врага

Благодаря таким гранатометам, а также другому вооружению, нашим военным удается не только отражать атаки врага, но и эффективно уничтожать его. Только за минувшие сутки отправились на тот свет 150 российских захватчиков. Всего же с начала полномасштабного вторжения ряда "двухсотых" пополнили 29 200 кафиров . В Генштабе отмечают, что цифра приблизительная, ведь подсчитать потери "второй армии мира" в районах боевых действий невозможно.

Что же касается российского металлолома, то его в Украине с каждым днем становится все больше. Наши военные уже уничтожили 1293 танка, 3166 боевых бронированных машин, 604 артиллерийские системы, 201 единицу РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 2206 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 43 единиц специальной техники. Кроме того, выведены из строя 204 самолета, 170 вертолетов, 476 БпЛА оперативно-тактического уровня и 13 лодок.

К сожалению, достаточно беспокойной остается ситуация на Донбассе , а также на юге Украины. Но горячее сейчас именно в Луганской и Донецкой области, которые кафиры атакуют ежедневно. Да, на Донецком направлении они пытаются выйти на границы с Луганской областью. Попытки прорвать оборону ВСУ неудачны, но кафиров это не останавливает.

А вот на Северодонецком направлении все силы врага сосредоточены именно на одноименном городе. Кроме того, штурмовать российские захватчики пытаются Тошковку. Неспокойно и на Бахмутском направлении, но там наши военные заставляют оккупантов отступать.

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