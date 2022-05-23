У Генштабі ЗСУ показали ті самі "бандеромобілі", які викликають лютий страх в окупантів. І тут немає нічого дивного, адже ці пікапи перетворюють загарбників на "двохсотих", а їхню техніку – на брухт.

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Пікапи з сюрпризом

Це, як ви вже зрозуміли, не просто камуфльовані пікапи. Це справжні мобільні машини для знищення ворога. А все тому, що в їхньому оснащенні гранатомети Mark 19. І, як зазначають у Генштабі, це страшний сон для російських загарбників.

Пікапи ЗСУ оснащені гранатометами Mark 19 / Фото оперативного командування "Захід"

Чим особливий гранатомет Mark 19? Це автоматичний станковий гранатомет, створений для ВМС США. І хоч зброя не нова – 1967 року – та користується вона шаленою популярністю. А все тому, що зброя компактна й ефективно знищує ворога. Його прицільна дальність вистрілу – 1500 метрів, а максимальна – 2200. А здатний він випускати від 325 до 375 гранат на хвилину.

Актуальні втрати ворога

Завдяки таким гранатометам, а також іншому озброєнню нашим військовим вдається не лише відбивати атаки ворога, а й ефективно знищувати його. Лише за минулу добу відправилися на той світ 150 російських загарбників. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" поповнили 29 200 окупантів. У Генштабі зазначають, що цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати "другої армії світу" у районах бойових дій неможливо.

Що ж стосується російського брухту, то його в Україні з кожним днем стає усе більше. Наші військові вже знищили 1293 танки, 3166 бойових броньованих машин, 604 артилерійські системи, 201 одиницю РСЗВ, 93 одиниці засобів ППО, 2206 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 43 одиниць спеціальної техніки. Крім того, виведені з ладу 204 літаки, 170 гелікоптерів, 476 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 13 човнів.

На жаль, досить неспокійною залишається ситуація на Донбасі, а також Півдні України. Але найгарячіше зараз саме у Луганській і Донецькій області, які окупанти атакують щоденно. Так, на Донецькому напрямку вони намагаються вийти на кордони з Луганською областю. Спроби прорвати оборону ЗСУ невдалі, але окупантів це не зупиняє.

А от на Сєвєродонецькому напрямку всі сили ворога зосереджені саме на однойменному місті. Крім того, штурмувати російські загарбники намагаються Тошківку. Неспокійно і на Бахмутському напрямку, але й там наші військові змушують окупантів відступати.

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