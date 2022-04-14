Бородянку почти полностью уничтожили российские оккупанты. Во время того, как разбирали завалы, спасатели вытащили кота, который стал настоящим символом несокрушимости города.

Сотрудники ГСЧС вытащили его из-под завалов одного из домов. Пушистик был ранен, поэтому его сразу обследовали ветеринары. К сожалению, несмотря на все старания, спасти его не удалось.

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Знаменитый кот из Бородянки скончался

Когда его обследовали, ветеринары обнаружили проблемы с желудком, ведь в течение длительного времени кот просидел без еды. Пушистик похудел, а из его тела, покрытого синяками, врачи вытащили обломки.

После этого кота поместили в приют МВД, где его лечили и ставили на ноги. Впрочем, нанесенные рашистами уродства не оставили Мурчику, так его звали, шансов на жизнь.

Заметим, сначала хозяев не могли найти, но спустя некоторое время они узнали своего любимца по фотографии, и ждали встречи. Но, к сожалению…

Как люди переживали зверства в Бородянке: смотрите видео: