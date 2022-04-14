Співробітники ДСНС витягнули його з-під завалів одного з будинків. Пухнастик був поранений, тому його одразу обстежили ветеринари. На жаль, попри всі старання, врятувати його не вдалося.

Читайте також Крихітне кошеня знайшли на руїнах будинку у Бородянці: щемливі фото

Знаменитий кіт з Бородянки помер

Коли його обстежили, ветеринари виявили проблеми зі шлунком, адже протягом тривалого часу кіт просидів без їжі. Пухнастик схуд, а з його тіла, покритого синцями, лікарі витягнули уламки.

Після цього кота помістили у притулок МВС, де його лікували та ставили на ноги. Втім, завдані рашистами каліцтва не залишили Мурчику, так його звали, шансів на життя.

Зауважимо, спершу господарів не могли знайти, але трохи згодом вони впізнали свого улюбленці з фотографії, й чекали на зустріч. Але, на жаль…

До теми – Як люди переживали звірства у Бородянці: дивіться відео: