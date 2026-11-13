"Они сами передают координаты": Золкин о российских пленных и скандале на Борщаговке

Российские военные сами просят Владимира Золкина помочь им сдаться в плен и передают координаты. Он рассказал о службе в ВСУ, скандале на Борщаговке и влиянии российской пропаганды.

Скандал в Петропавловской Борщаговке снова обострил споры о мобилизации, военной службе и влиянии российской пропаганды на украинское общество. В то же время журналист Владимир Золкин, сам присоединившийся к ВСУ, рассказал о российских военных, которые обращаются к нему с просьбами помочь сдаться в плен и добровольно передают информацию о своих позициях.

В эфире 24 Канала он объяснил, как служба изменила его представление об украинской армии и почему он видит опасность в событиях на Борщаговке. Он также рассказал о коррупции в правоохранительных органах, гуманитарной миссии в Олешках, последствиях выборов в США и перспективах переговоров в Абу-Даби.

Как служба в ВСУ изменила взгляд на армию

Во время предыдущей встречи ты говорил, что не знаешь, как сложится твое будущее. Теперь ты военнослужащий ВСУ. Как выглядят твои будни и как служба отличается от того, что ты представлял в гражданской жизни?

Когда мы в прошлый раз говорили о моих планах, я уже знал, что в любом случае мобилизуюсь. Просто не знал, когда это произойдет, поэтому заранее ничего не рассказывал. Даже после мобилизации в течение четырех-пяти месяцев не публиковал фотографии в военной форме. О службе знало только ближайшее окружение. Я решил обнародовать фотографии, когда впервые выехал прямо на позицию, и только тогда об этом начали активно писать.

Что касается будней, то любой гражданский человек представляет военную службу несколько иначе, чем она выглядит на самом деле. Это хорошо показала даже история в Петропавловской Борщаговке. Многих удивило, что военнослужащие находились в обычном частном доме. Когда Буданов сказал, что таких домов много, часть людей восприняла его слова как подтверждение существования специальных мест для незаконного содержания людей. А я как военный понимаю это совсем иначе: в Украине действительно много частных домов, где живут военнослужащие.

Граждане часто думают, что все военные живут в казармах, а утром выходят на плац и маршируют. Но такого количества казарм у нас нет ни в прифронтовых районах, ни даже в Киеве. Люди снимают квартиры, арендуют дома, а в свободное от выполнения заданий время могут ходить в обычной одежде. Я и сам раньше обращал внимание на журналистов, которые после мобилизации постоянно появлялись перед камерой в форме. Теперь понимаю, что специально переодеваться для эфира, будучи дома, довольно странно.

Граждане полагают, что военные все живут в казармах, утром выходят и маршируют по плацу. Это не так. Военнослужащие снимают квартиры, частные дома, живут обычной жизнью, когда не выполняют боевые задачи.

В Петропавловской Борщаговке военные арендовали также частный дом. Туда привезли людей, часть из которых, по сообщениям, самовольно покинула воинские части. Я не знаю, имели ли все они такой статус. По словам людей, которых впоследствии забирала скорая, по меньшей мере двое вообще говорили, что не нуждаются в эвакуации. Они также рассказывали о конфликте между собравшимися в доме. Но это их свидетельства, и я не могу утверждать, что я знаю все обстоятельства произошедшего.

Проблема в том, что часть людей поначалу не понимала сам факт пребывания военных в частном доме. В то же время открыто сообщать, где именно живут военнослужащие, тоже опасно, ведь такой информацией может воспользоваться противник. Это сложный вопрос, во многом зависящий от сознания общества.

Особенно поразило меня поведение подростков, которые снимали все на телефоны и вели трансляции в TikTok. На других видео, которые я просмотрел, было видно, как они держали телефон в одной руке, а в другой – камни. На мой взгляд, родители должны объяснять детям, что во время войны нельзя так вести себя, тем более когда они даже не понимают, в кого именно бросают камни.

В прифронтовых районах люди гораздо лучше осознают подобные риски. А в пригороде Киева, как показала эта ситуация, часть подростков восприняла всё как возможность получить просмотры в социальных сетях. Я даже сравнивал это с тем, как серьезно в США относятся к частной собственности. Там законы отличаются в зависимости от штата, но сам факт проникновения на чужую территорию может иметь очень серьезные последствия.

Меня беспокоит и участие в скандале людей, которых я связываю с пророссийской средой. В частности, я ранее публиковал видео 2021 года с участием активиста Рачка, который теперь критиковал Буданова и Пивненко. На мой взгляд, его предыдущие контакты и участие в соответствующих мероприятиях заслуживают тщательной проверки. Я также упоминал Стремоусова, Стахива и других деятелей, которых я считаю связанными с такой средой. Но устанавливать возможные противоправные связи должны правоохранители.

Особенно возмущает, когда агрессию направляют против военных, среди которых есть люди, прошедшие Мариуполь, "Азовсталь", а некоторые, по сообщениям, еще и российский плен. На мой взгляд, подобные действия требуют надлежащей правовой оценки.

Здесь следует вернуться к мобилизации. В частных домах могут временно размещать как мобилизованных, так и военнослужащих, которые возвращаются на службу. И распространенное представление о том, что мобилизованный человек обязательно сразу попадет в штурмы, не соответствует тому, что я вижу.

Люди проходят базовую общевойсковую подготовку, знакомятся со своими подразделениями, овладевают специальностями. Есть огромная потребность в пилотах беспилотников, водителях, специалистах по логистике, даже поваров не всегда хватает. Если человек самостоятельно выбирает подразделение, он имеет больше возможностей заранее определиться с должностью. При обычной мобилизации предусмотреть назначение сложнее, но это не значит, что все автоматически становятся штурмовиками.

Людей учат, отправляют на БЗВП, они выбирают себе специальность. Очень велика потребность в пилотах, водителях, логистике, поварах. Если тебя мобилизуют, это совсем не значит, что ты сразу попадешь в окоп или на штурм.

Мне часто пишут, что мобилизованные вроде бы не хотят и не будут воевать. Но мой опыт другой. Люди могут приходить напуганными, потому что начитались страшных историй, а после знакомства с собратьями и учебы меняют свое отношение. Некоторые даже признаются, что раньше сами не понимали, чему верили таким сообщениям.

Могу привести пример двух братьев, которые долгое время жили в польской Познани и примерно с 2017 года занимались татуировками. У них была отлаженная жизнь, но они решили вернуться и мобилизоваться. Послушали один из моих эфиров, пообщались со мной, собрали вещи и приехали. На границе возникли вопросы по ТЦК, но наш рекрутер подтвердил, что они направляются в подразделение. Сейчас оба служат рядом со мной.

И если отвечать на твой первоначальный вопрос, то оказалось, что все организовано разумнее, чем я себе представлял. У меня уже был опыт службы, и я ожидал увидеть привычную армейщину. Некоторые ее элементы, конечно, остались, но в моем подразделении работа ориентирована на результат. После примерно полугода службы я не могу говорить за всю армию, однако то, что я вижу, существенно отличается от моего предыдущего опыта.

Когда я раньше служил в армии, это был обычный советский подход. А сейчас я вижу нормальную современную армию, ориентированную на результат. И это гораздо лучше, чем я себе представлял.

Даже когда я был гражданским и приезжал на фронт к артиллеристам или пилотам, не понимал всех внутренних процессов. Тогда отдельная история о том, как военных оставили без должного обеспечения, могла создавать впечатление, что так происходит везде. Я не отрицаю, что подобные случаи происходят. Их нужно расследовать, а виновных командиров – привлекать к ответственности. Но нельзя автоматически переносить каждый подобный случай на всю украинскую армию.

Особенно опасно, когда люди начинают ставить знак равенства между ВСУ и русскими войсками. Я вижу существенную разницу в отношении личного состава, организации задач, питании и обеспечении. В то же время, в социальных сетях часто встречаю людей, которые критикуют мобилизацию, а на вопрос, кто тогда должен защищать их страну, уже не могут четко ответить.

Это меня больше всего пугает. Люди будто забывают о пытках, убийствах и других преступлениях россиян в Изюме, Киевщине и других оккупированных населенных пунктах. Их внимание полностью сосредотачивается на негативных историях вокруг ТЦК. Я считаю, что такое смещение внимания очень выгодно российской пропаганде.

Псевдомедик и нападение на военных

Вернемся к инциденту в Петропавловской Борщаговке. Среди его участников была девушка, выдававшая себя за медицинскую работницу. Как оцениваешь ее действия и какова должна быть ответственность людей, причастных к нападению на военных?

Я не согласен, что она уже получила должное наказание. На мой взгляд, ее действия требуют значительно более серьезной правовой оценки. Судя по обнародованным перепискам, которые я просматривал, она могла понимать, куда едет и что собирается делать. Если это подтвердится, речь пойдет не просто о переодевании в медицинскую форму, а о сознательном участии в действиях против военнослужащих.

Я даже специально читал законодательство по незаконному использованию формы медицинских работников. Насколько понял, само по себе такое поведение не всегда влечет ответственность, но правовая оценка меняется, если действия привели к тяжелым последствиям. В этой истории, по моему мнению, нужно проверять возможное подстрекательство к нападению на военных и попытку их незаконно вывезти.

Если следствие установит связи отдельных участников с российскими кураторами, могут возникнуть основания для более тяжких обвинений. Я предполагаю, что при определенной квалификации таких действий наказание может достигать 15 лет лишения свободы. Но это зависит от улик, конкретных обстоятельств и решений суда.

Я думаю, что это было сознательное нападение на военных, сознательная попытка похитить военного. Из переписок, которые я видел, создается впечатление, что она знала, куда едет и что делает. Если это подтвердится, ответственность должна быть значительно серьезнее, чем за переодевание в медицинскую форму.

Мне также непонятна ситуация с активистом Рачко. Я видел фотографию, свидетельствовавшую о внимании к нему со стороны СБУ, но не видел его в судебном зале. Впоследствии появилась непроверенная информация, что его якобы собираются мобилизовать. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но лично не хотел бы видеть в своем подразделении человека, чьи действия, по моему мнению, могли быть направлены против украинских военных.

Подобные вопросы у меня возникают и в отношении Остапа Стахива. Появлялись сообщения о его мобилизации, а затем о якобы самовольном оставлении части. Эту информацию также следует оценивать осторожно, но общий принцип для меня понятен: люди, представляющие угрозу национальной безопасности, не должны автоматически избегать ответственности через мобилизацию.

Я не против привлечения в армию людей, ранее совершивших преступления, не связанные с национальной безопасностью. Есть случаи, когда они начинали служить и демонстрировали высокие результаты, иногда даже большую мотивацию, чем другие военнослужащие. Однако в отношении людей, подозреваемых в сотрудничестве с врагом или сознательной деятельности против государства, подход должен быть другим.

Мобилизовать людей, совершивших преступления, не связанные с национальной безопасностью, можно. Некоторые из них показывали отличные результаты. Но людей, чьи действия противоречат основам национальной безопасности, просто отправлять в армию, по-моему, нельзя.

В этой истории было много демонстративного поведения: слезы, вставание на колени, эмоциональные сцены перед камерами. Что касается подростка, я предполагаю, что значительную роль сыграли его возраст, влияние социальных сетей и недостаточное внимание родителей. Но действия совершеннолетних участников, в том числе людей, которые выдавали себя за медиков или, по сообщениям, применяли газовые баллончики против правоохранителей, нуждаются в отдельной проверке.

Не всем могут инкриминировать одинаковые преступления, ведь степень участия и доказательства у каждого разные. Но любые нападения на военнослужащих и правоохранителей должны получать должную правовую оценку. Иначе общество будет воспринимать такие инциденты как то, что можно повторять без серьезных последствий.

Я вспоминаю похожую ситуацию во львовском районе Сихов, где, на мой взгляд, реакция правоохранителей была недостаточно решительной. Мне кажется, что отсутствие ощутимых последствий после инцидентов могло способствовать тому, что мы увидели в Петропавловской Борщаговке. Если и дальше не будет должной реакции, риск новых провокаций сохранится.

Как проблемы мобилизации использует Россия

Россия активно использует скандалы вокруг ТЦК и военных для информационных операций. Но в то же время существуют и реальные проблемы в украинской армии, в частности, история со "Скалой", где сообщали о гибели военных и расследовании избиения. Не создаем ли мы сами условия для враждебной пропаганды из-за собственных ошибок?

Конечно, если бы таких проблем не было, история в Петропавловской Борщаговке не получила бы такого резонанса. Возможно, она бы вообще не состоялась. Но тогда нужно честно говорить о том, насколько Украина была готова к великой войне. На мой взгляд, подготовка была недостаточной и в вопросах оборонного потенциала, и в вопросах мобилизации, и в работе государственных институтов.

Можно начать с 2014 года, когда стало ясно, что Россия ведет агрессию против Украины. Но если искать более глубокие причины, придется вернуться к 1991 году, Будапештскому меморандуму и отказу от ядерного оружия. Я очень критически оцениваю роль Соединенных Штатов в этом процессе. Украина постепенно утрачивала часть оборонного потенциала, а ее военно-промышленный комплекс не развивался в масштабах, необходимых для противостояния такому противнику.

После 2014 года многие добровольно пошли в армию, но этого было недостаточно для полноценной подготовки страны к масштабному вторжению. Мы подошли к 2022 году в ситуации, когда даже часть западных партнеров сомневалась, что Украина сможет долго обороняться. Серьезное вооружение начали передавать активнее уже после того, как украинские военные доказали способность сопротивляться.

Я считаю, что с 2014 года нужно было гораздо шире привлекать граждан к военной подготовке хотя бы на одну-две недели. Требовалось регулярно проводить переподготовку, развивать резерв и объяснять людям, как будет работать мобилизация в случае большой войны. Часть этого делали, но далеко не в требуемом масштабе.

Будь мы лучше подготовлены, лучше мобилизованы, если бы все проходили обучение и переподготовку, ситуация была бы другой. Нужно было еще с 2014 года привлекать людей хотя бы на неделю-две, чтобы они понимали, что такое военная служба.

Отдельная ответственность лежит на законодателях. В 2022 году огромное количество добровольцев пошло защищать Украину, но народные депутаты должны были понимать, что этот ресурс не безграничен. Рано или поздно возникнет потребность в более широкой мобилизации, следовательно, необходимо заранее создать понятные правила, механизмы подготовки и комплектования армии.

В то же время мы получили ситуацию, когда проблемы накапливались, а часть политиков впоследствии начала критиковать власть, не объясняя свою роль в принятии необходимых законов. Я считаю это безответственным. К тому же, коррупционные скандалы в течение многих лет подрывали доверие людей к государству, а во время войны последствия этого стали особенно ощутимыми.

Ни одна армия не победила только на добровольцах. В больших войнах всегда была мобилизация. Наши депутаты должны это понимать и заранее готовить нормальные законы, а не ждать, пока проблема станет критической.

Не менее важна роль общества и медиа. Люди должны читать разные источники, анализировать информацию и понимать, что частный отрицательный случай не характеризует всю армию. Но я часто вижу, как популярные блогеры и издания подстраиваются под настроение своей аудитории. Если становится популярной критика ТЦК, они начинают освещать почти каждое событие через эту призму.

Меня, например, не устраивало первоначальное освещение истории в Петропавловской Борщаговке отдельными медиа. Я считаю, что некоторые публикации производили определенное впечатление еще до установления всех обстоятельств. Когда появились сообщения о возможном участии пророссийских активистов, часть авторов изменила акценты.

То же касается истории со "Скалой". Если были факты избиения или ненадлежащего отношения к военным, то их обязательно нужно расследовать, а виновных наказывать. Но почему не пообщаться с другими военнослужащими подразделения, ежедневно выполняющими боевые задания, имеющими опыт и пользующимся уважением собратьев? Нельзя автоматически переносить вину отдельных людей на все подразделение.

Если действительно были нарушения, должно быть расследование и должны быть наказаны виновные. Но не нужно ставить штамп на всех. В том же подразделении есть люди, которые ежедневно выполняют боевые задания, хорошие командиры, которых уважают.

На мой взгляд, российские информационные кампании используют реальные украинские проблемы, усиливают их резонанс и пытаются сформировать у людей убеждение, что украинская армия ничем не отличается от российской. В то же время, часть людей, которые не хотят мобилизоваться, ищет информацию, которая поможет оправдать их позицию. Именно на такую аудиторию рассчитаны многочисленные манипулятивные материалы.

Но есть вопрос, на который все равно придется отвечать: кто будет защищать страну без армии и мобилизации? Что делать пожилым людям, женщинам с детьми и всем, кто не может уехать? Я бы хотел, чтобы во время дискуссий о ТЦК и мобилизации мы не забывали о тех, кого украинские военные защищают от российской оккупации.

Что дело "Карфаген" показало о правоохранителях

В операции "Карфаген" появились новые детали: по версии следствия, чиновники правоохранительных органов могли годами прикрывать мошеннические колл-центры и другой криминальный бизнес. Что это дело говорит о состоянии украинской правоохранительной системы?

Для меня нет ничего удивительного в том, что правоохранительная система может работать именно так. Я думаю, что подобные проблемы существовали в Украине очень давно. Но я хочу посмотреть на эту историю с точки зрения обычных следователей и оперативников, которые могли работать под руководством людей, подозреваемых в прикрытии преступных схем.

Представим следователя, честно работающего над разоблачением наркоторговли. Он собирает доказательства, устанавливает цепь снабжения, определяет причастных и приносит результаты своему руководителю. А тот, если действительно связан с преступной сетью, может просто предупредить ее представителей о готовящихся задержаниях. Это пример того, как коррупция на руководящем уровне способна уничтожать результаты работы добросовестных работников.

Следователь работал, работал, разоблачил преступную схему и принес все руководителю. А руководитель поднимает трубку, звонит по телефону тем, кого прикрывает, и предупреждает, что их сейчас будут задерживать. Как после этого следователи и оперативники будут вообще смотреть своим руководителям в глаза?

Если подобные обстоятельства подтвердятся, это означает проблему круговой поруки, которую чрезвычайно сложно преодолеть. Я увязываю ее корни еще с первыми годами независимости, когда часть правоохранителей могла воспринимать новые экономические возможности как способ личного обогащения. И речь идет не только о полиции. Вопрос есть в прокуратуру, суды и другие государственные структуры, которые должны обеспечивать законность.

Но теперь я вижу и положительное изменение: такие дела начали публично разоблачать. Не просто говорить о возможной коррупции, а показывать результаты расследований и обстоятельства вероятных преступных схем. На мой взгляд, это важно, ведь общество получает возможность увидеть масштаб проблемы.

Ранее также были громкие истории, когда месяцами обсуждали записи, доказательства и подозрения, но общество не всегда видело убедительный результат. Теперь в деле "Карфаген" я наблюдаю более масштабные разоблачения, чем помню с предыдущих лет.

Отлично, что сейчас это разоблачают и показывают. Итак, борьба продолжается и у нас есть шанс преодолеть эту систему. Я не помню раньше таких масштабов именно публичных разоблачений.

Это не значит, что преступные схемы появились только сейчас. На мой взгляд, они существовали и раньше, просто не всегда становились известными обществу. Поэтому главное, чтобы расследование продолжалось, а причастность каждого лица устанавливали на основании доказательств.

Почему россияне сами передают координаты ВСУ

Раньше ты говорил, что не очень-то хочешь продолжать интервью с российскими пленными. Но новые видео все равно выходят. Что изменилось и рассказывают ли что-нибудь новое?

Когда я говорил, что не планирую более активно заниматься интервью с российскими пленниками, то был совершенно искренним. Я уже служил в армии, выезжал на позиции, выполнял свои задачи и общался с собратьями. Меня все устраивало. А потом однажды просто получил сообщение от российского военного, который написал, что хочет сдаться в плен.

Я поначалу предложил ему обратиться к проекту "Хочу жить". Он ответил, что уже писал туда, но, по его словам, не получил ответа. Тогда я решил попытаться помочь. У меня был контакт с военнослужащим подразделения Национальной гвардии "Спартан", работавшим на соответствующем направлении.

Благодаря этому взаимодействию удалось организовать выход трех человек: двух 19-летних военных и одного кубинца. Для сопровождения использовали беспилотник. После сдачи в плен они согласились рассказать о своем опыте, и я записал с ними интервью.

Мне приходит сообщение: "Я такой-то русский военный, хочу сдаться в плен". Я отвечаю: "Пиши в "Хочу жить". Зачем ты мне пишешь?" А он говорит, что уже писал туда, но ответа не получил. Тогда я решил попытаться помочь.

После этого россияне начали писать снова. Среди них были и те, кто хотел сдаться, но не имел возможности безопасно покинуть свою позицию. А некоторые добровольно посылали информацию о расположении российских военных и других объектов, которую можно было использовать в интересах сил обороны Украины.

Я не могу показывать все сообщения и рассказывать подробности их использования. Но могу сказать, что эта информация в отдельных случаях помогает украинским военным поражать российские цели. Поэтому собратья поддержали идею продолжать общение, если российские военные сами выходят на связь.

Они сами передают координаты, добровольно сливают информацию, потому что хотят сдаться в плен. Не всех можно вывести по всем направлениям, но человек остается на своей позиции и передает нам информацию. Не использовать такую возможность было бы просто глупо.

Это не значит, что я вернулся в прежний режим работы. Сейчас записываю примерно два интервью в месяц в свободное время. Для этого уезжаю, общаюсь сразу с несколькими пленными, обычно тремя-четырьмя, а затем постепенно публикую записи раз или два раза в неделю. Все это занимает примерно два дня в месяц и не мешает основным военным задачам.

Кстати, гражданские не всегда правильно представляют себе и работу на позициях. Например, на некоторых позициях радиоэлектронной разведки главное следить за исправностью, питанием и работой оборудования. Это не означает, что человек ежесекундно занят каким-либо физическим действием. Поэтому время для сообщений и общения иногда появляется даже при нахождении на позиции.

Так я и вернулся к теме пленников. Не потому, что сам решил возобновить предыдущую деятельность, а потому, что российские военнослужащие стали обращаться ко мне.

Они сами меня к этому вернули. Я не хотел этим заниматься, а они мне пишут, хотят сдаться в плен и готовы записывать интервью. Так все и случилось.

Олешки, Мелания Трамп и риски для Украины

Мелания Трамп принимала в Белом доме украинских и российских представителей в рамках гуманитарной миссии, связанной с Олешками. Арахамия и Лубинец оказались рядом с российскими представителями Дмитриевым и Лантратовой, после чего первая леди передала письма Зеленскому и Путину. Может ли она играть отдельную роль в переговорах и как оцениваешь эту встречу?

Начну с главного: удалось спасти людей в Олешках. И это самый важный результат всей истории. По информации, которую я видел, в сторону Украины выехало около 14 автобусов с людьми, а в российскую сторону – четыре. Могу ошибаться в цифрах, потому что случались и другие сообщения, но разница, насколько я понял, была очень значительной.

Для меня это еще мощный информационный сигнал. Россия постоянно говорит, что якобы освобождает украинские территории и защищает население. Но если люди при первой возможности выбирают выезд на подконтрольную Украине территорию, это разрушает соответствующую пропагандистскую картину.

Я также видел сообщение, что в оккупированном Крыму судят российского военного корреспондента, написавшего об этой ситуации. Насколько я понял, его преследуют за публикацию информации, противоречащей официальной позиции России. Для меня это показывает, насколько Кремль боится даже сообщений, подвергающих сомнению его пропаганду.

Люди при первой же возможности уезжают от россиян. Это огромный удар по их пропаганде. И мы, по-моему, недостаточно об этом говорим, недостаточно доносим эту информацию. Нам нужно гораздо активнее показывать такие истории.

Я считаю, что украинские медиа могли бы уделить этому гораздо больше внимания. Российская пропаганда пытается использовать практически каждый информационный повод против Украины, а мы иногда недостаточно активно рассказываем о событиях, демонстрирующих реальное отношение людей к оккупационным властям. Поэтому в информационном смысле я вижу здесь прежде всего недоработки, а не поражение.

Что касается поведения Дмитрия Лубинца, то я не думаю, что он лично определял условия гуманитарной операции. Насколько я понимаю, основные договоренности достигались на другом уровне, а его задача заключалась в том, чтобы не навредить процессу возвращения людей. Поэтому само участие украинского омбудсмана в такой встрече я не осуждаю.

Стоило ли столь активно улыбаться и пожимать руки российским представителям – это уже другой вопрос. Здесь каждый может иметь свою оценку. Лично меня гораздо больше беспокоит, как организовали размещение участников встречи в Белом доме и какие фотографии после этого появились.

На одном из международных саммитов, как я помню, министры иностранных дел отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым. Это был демонстративный сигнал нежелания нормализовать отношения с российскими представителями, пока идет агрессия. Теперь же украинских чиновников сажают рядом с представителями России и фотографируют вместе с ними.

Завтра другие представители могут спросить: почему мы не должны пожимать руки россиянам или фотографироваться с ними, если сами украинцы это делают? Мне кажется, здесь риск постепенной легализации российских представителей на международной арене.

Я не специалист по международной дипломатии, потому это моя личная оценка. Но боюсь, что подобные меры могут создавать впечатление постепенного возвращения российских чиновников в нормальное международное общение. В то же время, я не хотел бы, чтобы эти опасения перечеркивали гуманитарный результат. Для меня самым важным остается то, что людей удалось вывезти из Олешек.

Как выборы в США повлияют на помощь Украине

Демократы одержали победу на промежуточных выборах в США и, по сообщениям, получили большинство в обеих палатах Конгресса. Они также победили в ряде традиционно республиканских округов. Насколько такое изменение политического баланса выгодно Украине?

Конечно, для Украины это положительная новость. Но начну с того, что мы, прежде всего, должны рассчитывать на себя. Я не являюсь сторонником ни демократов, ни республиканцев и не хочу оценивать американскую политику по партийным симпатиям. Для меня важен конкретный результат, получаемый нашим государством.

Если вспоминать историю, то Билл Клинтон, при президентстве которого Украина подписывала Будапештский меморандум, был демократом. Барак Обама, реакцию которого на оккупацию Крыма я считаю недостаточной, также представлял Демократическую партию. Поэтому утверждать, что одна американская партия всегда лучше для Украины, чем другая, было бы неправильно.

При Джо Байдене мы получали помощь, которая далеко не всегда отвечала нашим потребностям, но была более или менее стабильна. При Трампе ситуация стала гораздо менее предсказуемой. Его позиция может изменяться в течение одного дня, иногда даже между отдельными публичными заявлениями.

При Байдене помощь была вялой, не такой, как нам хотелось бы, но стабильной. А при Трампе человек может менять мнение не несколько раз в год или месяц, а несколько раз в день. Для Украины важнее всего именно стабильность.

Теперь у демократов появляется больше возможностей контролировать решение Белого дома. Американская система сдерживаний и противовесов позволяет Конгрессу влиять на президента, а значит, ограничивать его возможности принимать решения единолично. По моему мнению, это может быть особенно важно в ситуациях, когда Трамп снова захочет пойти навстречу России.

Есть и конкретный вопрос военной помощи. Я надеюсь, что в ближайшее время удастся разблокировать передачу Украине ракет для систем Patriot, в том числе тех, которые уже оплатили наши европейские союзники. Ранее сообщалось о задержках со стороны американского оборонного руководства, и я связываю их с позицией Пита Гегсета.

Теперь после политических неудач администрации именно Гегсета начали критиковать из-за решений, связанных с Ираном. Мне кажется, что на него пытаются переложить часть ответственности за проблемы американской внешней политики. Но важно помнить, что ответственность за назначение должностных лиц и общий курс администрации также лежит на президенте.

Я верю, что в ближайшее время подпишут передачу нам Patriot, тем более тех, которые уже оплачены европейскими союзниками. Надеюсь, ситуация с военной помощью тоже начнет меняться.

И самое важное для меня – чтобы на Украину прекратили давить с требованием согласиться на мирный план, который, по моему мнению, отражает, прежде всего, интересы Кремля. Мы уже видели, как американская администрация потребовала уступок от украинского руководства. Но соглашение без реальных гарантий безопасности может не завершить угрозу, а создать предпосылки для новой российской агрессии.

Поэтому усиление роли Конгресса может стать дополнительной защитой от решений, которые бы ставили Украину в невыгодное положение. Но даже при более благоприятной политической ситуации в Вашингтоне мы не должны терять свою инициативу и зависеть исключительно от американской помощи.

Почему Золкин не верит в мир в Абу-Даби

Впереди переговоры в Абу-Даби, где американцы хотят говорить о гарантиях безопасности и завершении войны. Украина заинтересована в прекращении ударов по энергетике и обменах пленными, а Россию снова будет представлять Мединский. Есть ли основания надеяться, что на этот раз стороны достигнут реальной договоренности?

Здесь я сэкономлю ваше время: нет. Думаю, они снова договорятся продолжать переговоры, но оснований ожидать завершения войны я сейчас не вижу.

Меня часто спрашивают, когда война закончится. Через месяц, год или два? Но чтобы назвать хотя бы примерный срок, мне нужны какие-то конкретные аргументы, факты или изменения в ситуации, свидетельствующие о приближающемся завершении боевых действий. Пока таких аргументов у меня нет.

Также оцениваю и переговоры. Можно проводить встречи, обсуждать гарантии безопасности и обмены пленниками, но это еще не означает, что Россия готова прекратить агрессию. Я не вижу убедительных причин, по которым Кремль вдруг решил отказаться от продолжения войны.

Договорятся договариваться, а война, к большому сожалению, будет продолжаться. У меня нет никаких аргументов, которые позволяли бы сказать, что она закончится через месяц, год или два.

Это не пессимизм ради пессимизма. Я просто считаю, что нужно здраво оценивать ситуацию и не создавать у людей завышенных ожиданий. Особенно важно не поддаваться русской пропаганде и не подменять реальные проблемы информационными манипуляциями. Украинским медиа также следует более внимательно относиться к тому, какие сообщения они распространяют и как их представляют.

Я убежден, что у Украины достаточно сил и возможностей для продолжения борьбы. Но для этого нужно понимать реальность, поддерживать собственную армию и не ожидать, что просто очередная встреча дипломатов автоматически приблизит мир.

Золкин о российских военных – зачем они сами передают координаты ВСУ: смотрите видео