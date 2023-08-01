"Золотое сердце России": как отреагировали на атаку по Москве власть, пропаганда и население

В ночь на 1 августа несколько беспилотников атаковали Москву, а именно башню бизнес-центра "Москва-Сити". Удар стал ощутимым и для власти, и для пропаганды, и для простого населения, ведь попали в "золотое сердце России".

Россияне по-разному отреагировали на удары БПЛА по столице, без обвинений и паники не обошлось. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Как отреагировали власти Кремля

Атака по Москве – это веские удары по престижу России.

Частью этого престижа является репутация власти, которая не может оградить свое население и территорию от ударов,

– заметил Яковенко.

Эти офисные помещения и бумажки, разлетевшиеся там в результате атаки – это вполне недостаточная плата за путинские преступления в Украине.

"Положа руку на сердце, можно сказать, что здесь никакой симметрии не наблюдается. В результате ракетных ударов по Кривому Рогу – люди гибнут, кровь льется. А здесь всего лишь бумажки летают", – добавил оппозиционер.



Удары он назвал достаточно символическими как по Таганрогу, так и по башне "Москва-Сити".



"Вместо этого удары по Крыму нарушают главную транспортную артерию, ведущую с материковой России на полуостров. Здесь, безусловно, военный смысл присутствует. А удары по "Москва-Сити" имеют лишь символическое значение", - сказал Яковенко.



Как отреагировали на атаку по Москве враждебные власть, пропаганда и население: смотреть видео

Как отреагировала пропаганда

Все мы знаем, что о свободе слова в России не слышали, так же случилось и в этот раз.



"Был приказ из Кремля вообще не освещать это "событие" никоим образом. То есть, российские федеральные каналы ничего об этом не говорили. "Россия-1, "НТВ" – говорили о чем угодно, но не об этом ударе", – рассказал журналист .



Удары по Москве нанесены именно по ключевым местам.

"Москва-Сити" – это такая экспозиция, российский Уолл-Стрит. Средняя стоимость за квартиру 2 миллиона долларов и выше. Именно по этому "золотому сердцу России" нанесли достаточно ощутимый удар,

– сказал Яковенко.

Ни слова российское телевидение не проронило об атаке БпЛА по бизнес-центру "Москва-Сити". Зато "замыливали глаза" всем возможным, лишь бы не задеть эту тему.

Как отреагировало на атаку населения

По социальным сетям можно отследить реакцию россиян, в частности они прибегали к следующим нарративам:

"А где же расхваленная безопасность?";

"Почему путинский режим, власти не обеспечивают безопасность в России?"

За подобные открытые высказывания россиянам грозит от 5 до 20 лет тюрьмы. Поэтому возникают ли такие мнения – вопрос, но они не высказываются,

– отметил оппозиционер.

Массового понимания в публичном пространстве о том, что это ответ на преступную войну, у россиян не было.

Российский журналист также вспомнил видео с подростком, в котором родители успокаивали ребенка и говорили, что уедут из Москвы.

"Война постепенно доходит до России, но пока еще не дошла. Думаю, что победа Украины не может быть реализована без того, чтобы война полностью пришла в Российскую Федерацию. Это касается переноса боевых действий на приграничные территории и ударов по военным объектам, которые расположены в глубине России", – добавил Игорь Яковенко.

Больше об атаке на "Москва-Сити"

В ночь на 30 июля в российской столице раздались взрывы около 3 утра. Российские пропагандисты заявили, что под атакой неизвестных беспилотников оказался бизнес-центр "Москва-Сити".

Более того, на следующий день также состоялся налет дронов на московский небоскреб. На этот раз беспилотник попал в другой этаж – чуть повыше.

Отметим, что в бизнес-центре "Москва-Сити" расположены офисы трех российских министерств : минэкономразвития, минпромторга и минцифры.



