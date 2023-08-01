Росіяни по-різному відреагували на удари БпЛА по столиці, без звинувачень та паніки не обійшлося. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Як відреагувала влада Кремля

Атака по Москві – це вагомі удари по престижу Росії.

Частиною цього престижу є репутація влади, яка не може захистити своє населення й територію від ударів,

– зауважив Яковенко.

Ці офісні приміщення й папірці, які розлетілися там внаслідок атаки – це цілком недостатня плата за путінські злочини в Україні.

"Поклавши руку на серце, можна сказати, що тут ніякої симетрії не спостерігається. У результаті ракетних ударів по Кривому Рогу – люди гинуть, кров ллється. А тут всього лишень папірці літають", – додав опозиціонер.



Удари він назвав досить символічними як по Таганрогу, так і по вежі "Москва-Сіті".



"Натомість удари по Криму порушують головну транспортну артерію, яка веде з материкової Росії на півострів. Тут, безумовно, військовий сенс присутній. А удари по "Москва-Сіті" мають лише символічне значення", – сказав Яковенко.



Як відреагували на атаку по Москві ворожі влада, пропаганда та населення: дивитися відео

Як відреагувала пропаганда

Усі ми знаємо, що про свободу слова в Росії не чули, так само трапилось і цього разу.



"Був наказ з Кремля взагалі не висвітлювати цю "подію" жодним чином. Тобто, російські федеральні канали нічого про це не говорили. "Росія-1, "НТВ" – говорили про що завгодно, але не про цей удар", – розповів журналіст.



Удари по Москві завдані саме по ключових місцях.

"Москва-Сіті" – це така експозиція, російський Волл-Стріт. Середня вартість за квартиру 2 мільйони доларів і вище. Саме по цьому "золотому серцю Росії" завдали достатньо відчутний удар,

– сказав Яковенко.

Жодного слова російське телебачення не промовило про атаку БпЛА по бізнес-центру "Москва-Сіті". Натомість "замилювали очі" усім можливим, аби лишень не зачепити цю тему.

Як відреагувало на атаку населення

За соціальними мережами можна відстежити реакцію росіян, зокрема вони вдавались до таких наративів:

"А де ж розхвалена безпека?";

"Чому путінський режим, влада не забезпечують безпеку в Росії?".

За подібні відкриті висловлювання росіянам загрожує від 5 до 20 років ув'язнення. Тому чи виникають такі думки – питання, але вони не висловлюються,

– зазначив опозиціонер.

Масового розуміння в публічному просторі про те, що це відповідь на злочинну війну, в росіян не було.

Російський журналіст також згадав про відео з підлітком, у якому батьки заспокоювали дитину й казали, що поїдуть з Москви.

"Війна поступово доходить до Росії, але ще поки не дійшла. Гадаю, що перемога України не може бути реалізована без того, щоб війна повністю прийшла в Російську Федерацію. Це стосується перенесення бойових дій на прикордонні території та ударів по військових об'єктах, які розташовані в глибині Росії", – додав Ігор Яковенко.

Більше про атаку на "Москва-Сіті"

У ніч на 30 липня у російській столиці пролунали вибухи близько 3 ранку. Російські пропагандисти заявили, що під атакою невідомих безпілотників опинився бізнес-центр "Москва-Сіті".

Ба більше, наступного дня також відбувся наліт дронів на московський хмарочос. Цього разу безпілотник влучив у інший поверх – трохи вище.

Зазначимо, що у бізнес-центрі "Москва-Сіті" розташовані офіси трьох російських міністерств: мінекономрозвитку, мінпромторгу й мінцифри.



