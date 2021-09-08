На золотой цепочке и слюнявчик из денег: в сети показали "скромные" ромские крестины
Источник:"Правда Міжгір'я"
В сети показали кадры из роскошных крестин ромского малыша. Празднование состоялось в городе Михайловке в Словакии.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как к ребенку сносят дары. Большинство из них отличаются помпезностью и роскошью.
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В частности, традиционную пустышку ромскому малышу подарили на массивной золотой цепочке. А слюнявчик заботливая гостья расшила настоящими деньгами.
Кроме того, пользователи сети обратили внимание на массивные украшения, которыми щеголяли гости. По случаю крестин женщины, мужчины и даже дети одели на себя роскошные золотые кольца, колье, крестики и сережки.
По словам отца новорожденного, праздник стоил 30 тысяч евро. В частности, только на костюмчик для новорожденного, расшитый золотом, потратили 650 долларов.
Во время празднования гости засыпали малыша купюрами номиналом 100 евро.
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Ромы назвали малыша Зеленским
- Другая ромская семья из Ужгорода назвала своего новорожденного малыша Зеленским.
- Кроме того, счастливые родители даже предлагали Президенту Украины стать их кумом.
- Младенец появился на свет 23 марта 2020 года.
- Полное имя мальчика – Дьопйош Зеленский Евгеньевич.
- Счастливая мама рассказала: "мне всегда нравился Зеленский, даже когда не был президентом. Все его кино, шоу – все смотрела. Когда спрашивают, почему так назвала, говорю: Вот так хотела и все".