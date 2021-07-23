Зона возле Золотого превращается в горячую точку: в ОБСЕ бьют тревогу

В ОБСЕ обратили внимание на ухудшение ситуации на Донбассе. В частности, вокруг зоны возле Золотого, где особенно активны пророссийские боевики.

Так, зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку. Об этом заявила специальная представительница председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау.

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Кроме того, мониторинговая миссия продолжает фиксировать увеличение использования тяжелого вооружения.

Всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю,

– сказала Грау.

Что происходит возле Золотого

Заметим, что в июле нарушение тишины возле Золотого происходит едва ли не каждый день. Например, 1 июля противник применял там беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17. Зато 2, 3, 5 июля оккупанты открывали огонь недалеко этого участка.

Кроме того, 10 и 12 июля возле Золотого-4 боевики применяли противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

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