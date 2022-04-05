В зоне ООС враг обстрелял фенольный завод и другие объекты мирной инфраструктуры

5 апреля 2022 , 01:56
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Операция объединенных сил

На Донбассе российские военные 4 апреля начали обстреливать многие мирные объекты. В частности, разбомбили фенольный завод, где очень много повреждений.

Однако, к счастью, опасности внешней среде нет. Об этом сообщили в оперативной сводке Операции объединенных сил за 4 апреля.

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Перечислили последствия обстрелов

В общей сложности наши защитники зафиксировали 7 попаданий в Фенольный завод. Пока неизвестно, сколько именно снарядов туда планировали запустить оккупационные войска.

Что повредили этими попаданиями:

  • 3 ректификационные колонны;
  • 3 сборника товарной продукции;
  • межэтажное перекрытие сооружения перегонки смазки;
  • материальные трубопроводы;
  • вагон-цистерну;
  • металлические постройки.


Спасатели, работавшие в этот день на Донбассе / Фото штаба ООС

 
Автор: Олександр Марчак