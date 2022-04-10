В зоне ООС за день отразили 4 вражеских атаки: уничтожено много российской техники
10 апреля 2022 , 22:46Читати новину українською
Источник:ООС
За сутки в зоне Операции объединенных сил отразили 4 атаки врага. Наши воины нанесли существенные потери российским оккупантам.
Украинские защитники уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем противника.
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Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета и 2 беспилотника.
Сколько атак отбили за неделю
В течение недели военнослужащие ООС отбили 51 вражескую атаку. Удалось уничтожить:
- 39 танков,
- 70 единиц бронированной,
- 55 единиц автомобильной техники,
- 22 артиллерийские системы,
- 17 беспилотников,
- 4 самолета,
- 6 вертолетов,
- 5 крылатых ракет противника.
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