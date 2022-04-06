В зоне ООС за сутки отбили 9 вражеских атак: уничтожены больше 20 единиц техники россиян
6 апреля 2022 , 22:58Читати новину українською
Источник:ООС
Украинские защитники продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. В частности, на Донецком и Луганском направлениях.
6 апреля украинские герои успешно отбили 9 атак врага. Российским оккупантам нанесли потери.
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Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам,
– говорится в сообщении.
Украинские герои уничтожили:
- 6 танков;
- 5 единиц бронированной техники;
- 6 единиц автомобильной техники;
- 4 артиллерийских системы противника.
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:
- два самолета;
- одну крылатую ракету;
- один беспилотный летательный аппарат врага.
Украинские защитники продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
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