"Слава Украине" мозолит, говорит "придумать новое": президент Хорватии обидел украинцев, МИД ответил

Президент Хорватии Зоран Миланович 31 мая вызвал громкий международный скандал. Он приравнял украинский лозунг "Слава Украине" к крикам хорватского террористического движения, действовавшего во время Второй мировой войны – усташей.

Глава Хорватии также сказал, что не понимает, почему украинский лозунг используют по всему миру. Он также добавил, что не хочет слышать его в своей стране.

Смотрите также Президент Хорватии Зоран Миланович попал на "Миротворец"

Милановичу не понравился лозунг "Слава Україні"

Президент Хорватии, известный своими пророссийскими взглядами, подчеркнул, что для него "нет разницы" между лозунгом усташей "За дом готовы" и украинским национальным кличем. К тому же он назвал наш лозунг радикальным и шовинистическим.

Это – крик самых радикальных шовинистов Запада Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков,

– заявил Миланович.

Он также обвинил лидеров Запада в том, что они "подсели" на наш национальный лозунг. Напоследок он "советовал" украинцам "придумать другое приветствие".

Обратите внимание! Слава Украине – украинское приветствие и национальный лозунг, появившийся в начале ХХ века в разных вариациях. Он получил распространение во время Украинской революции 1918 – 1921 среди борцов за независимость Украины. В 1920 – 1930 годах было привычным на Западе Украины и в украинской диаспоре, эмигрировавшей за границу. На своей родине лозунг возродился только после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

В отличие от лозунга хорватских террористов "За дом готовы", наш лозунг распространился среди всех украинцев, поэтому такое сравнение Милановича абсолютно некорректно.

В украинском МИДе отреагировали на скандальные заявления Милановича

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей фейсбук-странице ответил Милановичу на сравнение украинского лозунга и возгласа хорватских усташей.

Он опубликовал скриншот новости со словами Милановича, на котором отметил наше приветствие и национальное восклицание хорватов: "Živjela Hrvatska!" ("Да здравствует Хорватия!" – 24 Канал.)

В Украинском МИДе отреагировали на упреки Милановича / Фото Олега Николенка

В Офисе Президента также высказались по словам Милановича

Živjela Hrvatska ("Да здравствует Хорватия!" – 24 Канал.) является национальным лозунгом хорватского народа. Оно имеет для них такое же значение, как и "Слава Украине!" – для украинцев.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем твиттере решил дать несколько скромных советов президенту Хорватии Милановичу" после его скандала с украинским лозунгом.

Подоляк подчеркнул, что глава Хорватии должен перестать "жить инфантильными мифами российской пропаганды", а также "не бояться правильной истории", ведь это делает нас сильнее.

В заключение он посоветовал Милановичу "не просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи, сдаться", если президент Хорватии "сам не готов защищать собственную землю". Закончил свой пост Подоляк ответом на украинский национальный лозунг – Героям Слава!

Что известно о позиции хорватского президента Милановича